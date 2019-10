LBV participa de ação solidária para arrecadar brinquedos em Aracaju

04/10/19 - 08:39:40

Campanha promovida pelo Instituto GPA ocorrerá neste sábado, 5 de outubro.

Neste sábado (5 de outubro), a Legião da Boa Vontade (LBV) participará de mais uma ação do Dia de Solidariedade promovida pelo Instituto GPA. A iniciativa visa sensibilizar e mobilizar clientes e colaboradores das lojas do GPA para que doem brinquedos, os quais serão entregues às crianças atendidas pela LBV e por organizações que atuam em parceria com a Instituição.

Centenas de voluntários da LBV estarão engajados na campanha que ocorrerá, das 9 às 18 horas, nas lojas do Pão de Açúcar nas seguintes localidades: Distrito Federal (Brasília e Taguatinga), Minas Gerais (Belo Horizonte), São Paulo (Araraquara, Santos e São Paulo), Pernambuco (Recife), Paraná (Curitiba), Goiás (Goiânia), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), Bahia (Salvador), Mato Grosso (Cuiabá), Mato Grosso do Sul (Campo Grande), Rio Grande do Norte (Natal), Paraíba (Campina Grande), Alagoas (Maceió) e Sergipe (Aracaju) em Supermercado Extra.

Participe do Dia de Solidariedade: vá a uma das lojas do GPA nos locais citados e colabore doando brinquedos! Com esse nobre gesto, você fará a alegria de milhares de crianças em situação de vulnerabilidade.

Se desejar contribuir para a manutenção do trabalho socioeducacional da LBV, acesse www.lbv.org e faça sua doação. Também curta e compartilhe as ações da Legião da Boa Vontade nas redes sociais no Facebook, o Instagram e o YouTube, por meio do endereço LBVBrasil.

Sobre a LBV

A Legião da Boa Vontade é uma instituição beneficente e filantrópica, sem fins econômicos, que atua nas áreas da assistência social e da educação, por meio de 82 unidades de atendimento, as quais contribuem para o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade ou risco social. Em 2018, a LBV prestou 13.561.312 de atendimentos e benefícios a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos que receberam proteção social, educação formal, cultura, alimentação e apoio nas áreas de saúde e trabalho, sempre com um diferencial da Espiritualidade Ecumênica, permeando toda atividade que a Instituição empreende. As ações impactaram mais de 360 mil pessoas em 211 municípios brasileiros.

