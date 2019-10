Moradores do município de Riachuelo se mobilizam para reforma de praça

04/10/19 - 11:07:07

Praças, escolas, creches, quadras esportivas e outros equipamentos públicos em mau estado de conservação serão renovados em todo o Brasil por pessoas comuns, neste sábado, dia 5 de outubro. Mais de 440 cidades estarão participando, o que inclui as 26 capitais, regiões metropolitanas e cidades de interior. As atividades desenvolvidas passam por áreas como educação, meio ambiente, saúde, transporte, inclusão e tecnologia.

Em Riachuelo, Silberlan Júnior, aluno do RenovaBR Cidades, explica que o local a ser revitalizado é a pracinha do conjunto Tasso Garcez, onde serão feitos serviços de limpeza, pintura dos bancos e rodapés das árvores, plantio de árvores e construção de um balancinho para as crianças. Ainda segundo ele, o lugar foi escolhido por ter sido bastante afetado pela inundação que ocorreu na cidade no mês de julho.

O Projeto Renovar, em Riachuelo, conta com suporte e apoio da comunidade local, Instituto Canto Vivo, IR Material de Construção, Casa da Vaqueirama, Casa Country, Messias Material de Construção e a Associação de Minininho. Lembrando que qualquer cidadão pode ser um voluntário e ajudar, seja com materiais ou com a mão de obra, é só comparecer até a pracinha no sábado, 05/10, às 14h.

Segundo a voluntária Eliane Corrêia, “a ação visa impactar positivamente a comunidade, envolvendo os moradores e voluntários na criação de um ambiente mais vivo, arborizado, florido e bonito. Além de trazer o sentimento de pertencimento dos moradores à pracinha, o desejo de cuidar e preservar daquilo que é de todos”.

“Outrora, as praças eram utilizadas pelas crianças para brincar, pelos senhores para bater um bom papo. Hoje não é diferente, tirando a falta de segurança em que vivemos, muitos fazem dela uma academia ao ar livre, outros utilizam-na para um lugar para conversarem, já as crianças utilizam-na para brincar, sendo assim, é imprescindível ter um local organizado, arborizado, limpo e bonito” – enfatizou o voluntário Jandison Oliveira.

“Belíssimo projeto para nossa cidade, nossa comunidade e para a alegria das nossas crianças. Vamos transformar um simples local em um lugar mais alegre e divertido. Me sinto muito feliz por fazer parte do projeto… Acredito que onde nasce uma flor, poderá nascer um jardim encanto” – concluiu a voluntária Rosaline Soares.

A pracinha do conjunto Tasso Garcez fica situada à Rua Paulino Cardoso, S/N – Centro, Riachuelo. Contato para saber como ainda ajudar o projeto: 98822-9208 (Silberlan Jr.).

Fonte e foto assessoria