MPF QUER IMEDIATA LIMPEZA DAS PRAIAS ATINGIDAS POR MANCHA DE ÓLEO EM SERGIPE

04/10/19 - 16:29:19

A solicitação de profissionais para realizar o serviço foi enviada nesta sexta-feira, 4 de outubro, ao Ministério do Meio Ambiente

Manchas de óleo na Praia de Pirambu, uma das dez praias atingidas pelo derramamento de óleo em Sergipe.

Praia de Pirambu, uma das dez praias atingidas pelo derramamento de óleo em Sergipe. Foto: Agência Sergipe de Notícias

O Ministério Público Federal em Sergipe (MPF/SE) solicitou ao Ministério do Meio Ambiente que adote providências para conter os danos ambientais causados por derramamento de óleo ocorrido no final de setembro deste ano. O MPF/SE quer a designação de equipe específica para realizar a limpeza das 10 praias sergipanas atingidas pela mancha de óleo. Segundo o Ibama, Sergipe foi o estado que teve o maior aumento no número de praias atingidas. Inicialmente eram quatro e agora o número subiu para 10.

“A solicitação do MPF é que o Ministério do Meio Ambiente desloque pessoas ou equipes de outros Estados da Federação, atingidos ou não, de forma a garantir efetividade aos trabalhos, seja com revezamento de pessoal, seja com parcerias vindas de qualquer parte do Brasil”, explica o procurador da República Ramiro Rockenbach. O procurador enfatiza que as atividades de limpeza devem ser intensificadas o mais rápido possível, “em até 72 horas”, reforça.

O Ibama informou que requisitou apoio da Petrobras para atuar na limpeza de praias. Os trabalhadores que estão sendo contratados pela petrolífera são agentes comunitários, pessoas da população local, que recebem treinamento prévio da empresa para ocasiões em que forem necessários os serviços de limpeza. No entanto, o número efetivo de mão-de-obra dependerá da quantidade de pessoas treinadas disponíveis nas áreas. “Não queremos depender da sorte de ter ou não pessoas treinadas para fazer o serviço em Sergipe. Precisamos da garantira do Ministério do Meio Ambiente de que esse pessoal vai estar em campo realizando a limpeza das praias, mesmo que para isso, seja necessário o deslocamento de equipes de outros estados”, explicou Rockenbach.

Entenda – No final de setembro, uma mancha de óleo foi identificada no litoral do Nordeste brasileiro. Até agora, sabe-se que mais de 120 praias foram atingidas, impactando 59 municípios e 8 Estados da Federação. Em Sergipe, segundo os registros oficiais, já foram atingidas as praias de Mosqueiro e Atalaia em Aracaju; Praia do Pirambu, no município de Pirambu; Praia do Jatobá, da Barra, da Ponta dos Mangues, do Porto, Atalaia Nova e Praia da Costa, no município de Barra dos Coqueiros e Praia do Abaís, em Estância.

Outros pedidos – Na sexta-feira, 4 de outubro, o MPF/SE também enviou ofício à Administração Estadual do Meio Ambiente e à Superintendência do Ibama em Sergipe para saber quais as medidas adotadas e as que estão sendo planejadas para garantir a limpeza das praias e a contenção dos danos ambientais no estado.

Ministério Público Federal em Sergipe