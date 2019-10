Município de Rosário do Catete avança na Inclusão Social

A Política de ‘Cuidar das Pessoas’, da Prefeitura de Rosário do Catete, iniciou, nesta sexta-feira, 4, mais uma Ação de Inclusão Social. A novidade foi o intérprete da Linguagem Brasileira de Sinais(Libras) para surdos e mudos, na entrega das cestas básicas do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional Boa Mesa, no Centro Recreativo Rosarense.

A partir de hoje, os eventos públicos da administração ‘Trazendo o Futuro Pra Perto da Gente’ também terão a apresentação especial para as pessoas surdas e mudas. A beneficiária do Boa Mesa, Maria Helena Santos, moradora da Rua Ponte, aprovou a novidade, pois tem um primo com deficiência auditiva. “Com o intérprete da linguagem de sinais, ele agora, vai poder participar dos programas públicos promovidos pela prefeitura”.

O intérprete de Libras, Wagner Guimarães parabenizou a iniciativa da prefeitura e disse que “ela é de suma importância, não só para Rosário, mas para toda a comunidade de pessoas com deficiência de Sergipe, pois poucas cidades sergipanas têm iniciativa de inclusão, semelhante a essa feita aqui”.

Boa Mesa

O Outubro Rosa, mês de intensificar a prevenção ao Câncer de Mama, o segundo tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil, foi o tema da atividade socioeducativa de mais uma edição do Programa Alimentar Boa Mesa.

O histórico, dados, a importância da detecção precoce e do autoexame foram apresentados e estimulados pela enfermeira Rafaela Nascimento, da Unidade de Saúde da Família Dr José Fernandes Araújo.

A Primeira-Dama de Rosário, Dona Nena Barreto reforçou para as mulheres assistidas pelo Boa Mesa os cuidados preventivos para o Câncer de Mama. Ela também ressaltou a iniciativa inclusiva para os surdos e mudos e anunciou mais avanços na área social com a ativação da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres.

Já o prefeito Vino Barreto reafirmou o compromisso dele com a política social de ‘Cuidar das Pessoas’, exemplificando a manutenção, em dia, dos programas Bolsa PIS, Boa Mesa, o Seguro Remédio e a entrega de cadeira de rodas, como aconteceu na quinta-feira, 3.

Finalizando, Vino Barreto voltou a solicitar a colaboração dos beneficiários do programa na limpeza da cidade, para que só coloquem o lixo na porta das residências faltando alguns minutos para a passagem do caminhão coletor.

