PMA apresenta resultados do 2º quadrimestre da Saúde na Câmara de Aracaju

04/10/19 - 09:48:05

A cada quatro meses, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) da Prefeitura de Aracaju deve apresentar o Relatório Detalhado do Quadrimestre (RQD) em audiência pública na Câmara Municipal de Aracaju (CMA). Assim, nesta quinta-feira, 3, a titular da pasta, Waneska Barboza, expôs aos parlamentares o segundo RDQ deste ano, demonstrando a reorganização e transparência da gestão municipal e os investimentos realizados pelo Município nesta área.

O Relatório Detalhado do Quadrimestre é normatizado pela Lei Complementar nº 2.135/13, como instrumento fundamental para o acompanhamento, controle e avaliação das ações e serviços desenvolvidos no Sistema Único de Saúde (SUS). Ele também serve para monitorar e acompanhar a execução da Programação Anual de Saúde (PAS), apresentando a síntese do funcionamento do SUS em Aracaju.

“Apresentamos os dados, as metas pactuadas e os resultados dos serviços prestados. Nós estamos prestando contas à população, como determina a Lei, e percebemos que muitos dos indicadores atingiram suas metas, mas, ainda temos muito trabalho a ser feito. O relatório aponta onde devemos focar para conseguir os resultados, buscando disponibilizar um serviço ainda melhor aos aracajuanos”, explicou a secretária.

Dados apresentados

Quando à taxa de mortalidade entre 30 e 69 anos, os dados apresentados registram uma queda expressiva na taxa de mortalidade por diabetes e o aumento da taxa de mortalidade por doenças respiratórias.

“A Saúde realiza ações e desenvolve estratégias para combater as doenças crônicas não transmissíveis com ações de capacitação da Rede de Atenção Primária em Hipertensão Arterial e Diabetes, além da implementação do Programa de Monitoramento Glicêmico. Também houve redução do número de obesos em Aracaju e isso se deve ao aumento da prática de atividade física, principalmente por conta das ações do Programa Academia da Cidade, que contém 18 equipes atuando em 26 bairros da capital”, acrescentou Waneska.

Outro índice apresentado pela secretária foi a proporção de gravidez na adolescência entre 10 e 19 anos. Dentre os bairros com maiores índices estão o 17 de Março, Olaria e Santa Maria. Para acompanhamento dessas gestantes, a gestão criou a estratégia intitulada ‘ConVIDA Gestante’, para averiguar a situação de consultas e fazer um melhor acompanhamento de saúde das grávidas nos bairros com maiores índices de gravidez.

Também foi apresentado por Waneska Barboza o número de realização de exames citopatológicos e mamografia. “Estamos no Outubro Rosa e é importante focar nesses números. Neste ano, realizamos, até o mês de julho, 10.882 exames citopatológicos do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos e, durante o mesmo período, foram realizados 4.865 exames de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos. Em Aracaju, não temos fila para realização do exame de mamografia, mas ainda há pouca procura das mulheres dessa faixa etária”, destacou.

Waneska ressaltou, também, a promoção de melhorias estruturais nas Unidades Básicas de Saúde; do Programa de Tabagismo, buscando reforçar as ações de sensibilização e mobilização da população para reduzir os danos sociais, políticos, econômicos e ambientais causados pelo cigarro; e da Vacinação de crianças nas Escolas, com ações de promoção e prevenção, melhorando os indicadores vacinais.

“Outros temas abordados foram as atividades do Castramóvel; as Reformas dos Centros de Apoio Psicossocial [Caps] Jael, Primavera e Liberdade; a entrega de veículos adaptados para a continuidade do tratamento das pessoas com deficiência, e o Programa Vida no Trânsito, onde o município de Aracaju foi destaque mundial, onde a Organização das Nações Unidas (ONU) concedeu ao Brasil o Prêmio da Força-Tarefa por ações voltadas para redução de mortes no trânsito, devido à implementação do Programa”, acrescentou.

Reconhecimento

O vereador Vinicius Porto parabenizou toda a equipe de gestão da Saúde pelo belo trabalho realizado durante o período. “O trabalho de gestão de Waneska é por amor ao povo de Aracaju, por isso os resultados são mais valiosos e durarão por gerações”, disse em discurso no Plenário da Câmara.

Também no Plenário, o vereador Jason Neto discutiu a presença da secretária Waneska nos doze mutirões de combate ao Aedes aegypti e o Plano de Intensificação da Prefeitura. “É preciso reconhecer todos os profissionais que estão atuando para beneficiar a saúde do povo aracajuano. Parabenizo a secretária que sempre está trabalhando com toda a sua equipe a favor da população, fico feliz de ver as metas sendo atingidas”, enfatizou.

Para o vereador Zezinho do Bugio, tratar da pasta da Saúde é muito difícil. “Mas a gestão da secretária Waneska está de parabéns, pois vejo uma determinação muito grande em administrar a Saúde. Parabenizo pelos indicadores que melhoraram”, disse.

O parlamentar Alexsandro da Conceição, o Palhaço Soneca, concordou com o colega. “Minha mãe não tem plano de saúde, passou mal e eu a levei para o Nestor Piva. Devo dizer que o atendimento foi nota mil. Ela foi muito bem atendida e eu não me identifiquei. A gestão da secretária está de parabéns, o povo pobre é quem ganha com isso”, revelou.

Assessoria de Comunicação