POLÍCIA CIVIL DE BOQUIM PRENDE ACUSADO DE MATAR A VITIMA POR ENGANO

04/10/19 - 07:45:47

Policiais civis, lotados na Delegacia de Boquim, prenderam Italo Inaldo Santos de Jesus, conhecido como “Gordo”. Ele é acusado da prática do crime de lesão corporal que resultou em morte. A detenção ocorreu na tarde dessa quinta-feira (03), no povoado Olhos D’Água.

Segundo o delegado Marcelo Hercos, no momento do ato Ítalo estava com outros quatros envolvidos no crime, e se desentenderam com uma pessoa. Horas depois, o grupo alcoolizado encontrou a vítima e praticaram o crime por engano.

O crime ocorreu no centro da cidade de Boquim. A vítima foi espancada e baleada. A ação criminosa ocorreu no dia 30 de março de 2018. Ítalo está a disposição da Justiça e posteriormente será encaminhado ao sistema prisional.