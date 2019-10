PREFEITURA DE LAGARTO PROÍBE FÁBIO REIS REALIZAR EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPAMENTO

04/10/19 - 14:54:58

Prefeitura de Lagarto proíbe deputado Fábio Reis realizar evento de entrega equipamentos ao Governo do Estado

Um fato que marcou essa sexta-feira (4) em Lagarto foi a não autorização por parte da Prefeitura Municipal de Lagarto para o deputado federal Fábio Reis (MDB) realizar na próxima segunda-feira (7) a entrega de equipamentos ao Departamento de Estradas e Rodagem (DER), fruto de emenda parlamentar.

No último dia 3 de outubro, deputado Fábio Reis emitiu um oficio solicitando ao Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU) para utilização de espaço público para a realizar a entrega dos equipamentos. No mesmo dia, a administração municipal autorizou a realização do evento.

Hoje, a Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa da Cidadania (SEMOP), indeferiu a autorização anteriormente concedida pela Prefeitura de Lagarto.

Fonte Lagarto Notícias