RioMar promove a primeira edição do Domingo Astral no próximo dia 13

04/10/19 - 05:23:50

Evento tem como objetivo promover o bem-estar através de práticas de meditação, apresentação musical e a observação da Lua cheia. Domingo Astral possui natureza solidária e irá beneficiar ao Grupo de Apoio à Criança com Câncer

No domingo (13), data em que a Lua irá adornar o céu, em sua fase mais encantadora, o RioMar Aracaju irá promover a primeira edição do Domingo Astral RioMar. O evento reunirá diversos grupos da cidade que promovem o bem-estar através de práticas de Yoga, meditação e musicalização.

No roteiro, o público poderá contar com uma programação voltada para a busca da paz e equilíbrio interior, com aulas de Yoga, apresentação musical, meditação da Lua Cheia, com a organização internacional Arte em Viver – que acontece no mesmo horário em diversas partes do mundo -, e a observação da Lua através de quatro telescópio da Casa de Ciência e Tecnologia da Cidade de Aracaju (CCTECA) e a Sociedade de Estudos Astronômicos de Sergipe (SEASE).

O Domingo Astral RioMar acontecerá no último andar do estacionamento coberto (E5), das 16h30 às 21h. Para participar, o interessado deverá doar 1 kg de alimento não perecível, que será revertido ao Grupo de Apoio a Criança com Câncer – GAAC.

Durante a prática de Yoga e a Meditação, é recomendado o uso de roupas leves que permitam movimentos, levar tapete de yoga, manta, toalha ou canga. A organização “Arte de Viver” avisa que não é necessário ter experiência prévia na prática, pois a meditação será guiada por monitores. O Domingo Astral é uma iniciativa do RioMar Aracaju em oarceria com a Arte de Viver, CCTECA, Clube de Yoga, Sangham, SEASE, Soul Arts, Reciclaria e Instituto Bioterra.

Programação

O quê? Domingo Astral RioMar

Quando? Dia 13 de outubro

Onde? 5º andar do edifício garagem do RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – bairro Coroa do Meio

Acesso: 1 kg de alimento não perecível que será doado ao Grupo de Apoio a Criança com Câncer – GAAC

Classificação etária. Livre

Programação:

16h30 às 18h – Aulão de Yoga com Gessana Shakti do Clube de Yoga

18h às 21h – Observação da Lua cheia, Júpiter e Saturno com os telescópios da Casa de Ciência e Tecnologia da Cidade de Aracaju (CCTECA) e a Sociedade de Estudos Astronômicos de Sergipe (SEASE)

18h30 – Apresentação musical e mantras com o grupo Sangham

19h – Meditação da Lua Cheia com a “Arte de Viver” – organização internacional espalhada pelo mundo, que realiza a meditação no mesmo horário em todas as partes do mundo

Fonte RioMar Shopping