Secretaria de Estado da Saúde confirma a 13ª morte por Dengue Grave em Sergipe

04/10/19 - 12:54:52

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou na manhã desta sexta-feira, 4, mais uma morte por Dengue Grave no Estado de Sergipe, desta vez uma criança de 8 anos residente do município de Riachuelo, que faleceu em um hospital particular, onde deu entrada já em estado grave. Com isso, passa para 13 o número de vítimas fatais da doença.

Até o momento, foram confirmados 3.442 casos de dengue, 1.161 casos estão sendo investigados e 3.776 foram descartados. Da 1ª até a 35º semana epidemiológica, foram notificados 9009 casos suspeitos.

A análise epidemiológica é elaborada com os casos confirmados e “casos prováveis”. A seleção desses casos é obtida pela exclusão dos casos descartados, do conjunto dos casos notificados, no período em análise.

O número de casos notificados em 2019 ultrapassou o número de casos registrados em 2018, mas de acordo com a SES, não representa epidemia, que seria caracterizada se diversas cidades apresentassem aumento repentino do número de casos. O descarte é proporcionado quando a notificação não atende à definição de caso, ou por diagnóstico laboratorial não reagente. Os óbitos por dengue, os casos de dengue grave ou com sinais de alarme, analisados, foram confirmados por critério laboratorial ou clínico epidemiológico.

Informações e foto SES