Soltura de aves no Parque dos Falcões acontece no próximo sábado, dia 5

04/10/19 - 05:47:12

No dia 5 de outubro, o Brasil celebra o Dia Nacional das Aves. Em comemoração à data, o Parque dos Falcões, localizado no município de Itabaiana, a 56 km de Aracaju, irá realizar a soltura de oito aves, entre corujas, gaviões e urubu, na manhã do próximo sábado (5).

Os animais provenientes de apreensões realizadas por órgãos ambientais passaram por reabilitação e treinamentos e, agora, estão considerados aptos a viver novamente em seu habitat natural.

A soltura contará com a presença de estudantes de escolas públicas de Aracaju. O objetivo é contribuir com a educação ambiental de crianças e adolescentes e conscientizar a sociedade sobre a importância das aves para o equilíbrio do planeta.

Serviço

O quê? Soltura de oito aves reabilitadas.

Onde? Parque dos Falcões em Itabaiana (SE).

Quando? Sábado, 5 de outubro (pela manhã)

Foto assessoria

Lotti+Caldas Comunicação