TOBIAS BARRETO: VEREADOR DENUNCIA PRESIDENTE DA CÂMARA POR CORRUPÇÃO

04/10/19 - 12:20:37

O vereador Gilson Ramos, PR, iniciou essa sexta-feira com uma ida ao Fórum João Fontes Faria, em Tobias Barreto, para protocolar denúncias contra o presidente da Câmara Municipal, o vereador Romildo Rodrigues.

Segundo Gilson Ramos, “há indícios fortes” de corrupção dentro da Casa. “Sou vereador e sou fiscal do povo”, diz Gilson Ramos.

Além da denúncia no Fórum da cidade, ele também prometeu ir ao Deotap e ao Tribunal de Contas do Estado apresentar as supostas irregularidades.

Da assessoria