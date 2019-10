VICE-PRESIDENTE DO BRASIL RECEBERÁ MEDALHA DA ORDEM DO MÉRITO PARLAMENTAR

04/10/19 - 10:27:17

Logo mais às 14h30 de hoje, 4 de outubro, o presidente da Alese Luciano Bispo (MDB), fará as honras do ato solene de entrega da Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar ao vice-presidente da República, Antônio Hamilton Martins Mourão. A medalha ao vice-presidente significa a maior honraria da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), e é concedida àqueles que contribuem para o engrandecimento de Sergipe e do Poder Legislativo ou por Mérito Excepcional. O deputado estadual Capitão Samuel (PSC) foi o responsável pelo projeto de conceder a medalha ao vice-presidente.

Por Stephanie Macêdo – Rede Alese