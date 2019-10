Em Sergipe, vice-presidente Mourão será homenageado e fará palestra a empresários

04/10/19 - 09:31:12

O vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, estará em Sergipe nesta sexta-feira (04) quando receberá a “Medalha da Ordem de Mérito Parlamentar”.

O evento será realizado na tarde de hoje na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), após a indicação ser apresentada pelo deputado Samuel Barreto.

O vice-presidente chega a Sergipe e inicia sua visita ao estado com a visita ao conjunto arquitetônico de São Cristóvão. Às 10h visitará o Museu Histórico de Sergipe que fica na Praça São Francisco, tombada como Patrimônio Histórico pelo Iphan.

Em seguida, Hamilton Mourão fará uma palestra durante o evento ‘Os 25 Anos do Plano Real – Estabilidade Econômica Conquistada. E agora?’. O evento promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais de Sergipe (Lide) está agendado às 11 horas no Hotel Radisson, na Orla de Atalaia.

Os senadores Alessandro Viera (Cidadania/SE) e Rogério Carvalho (PT/SE) confirmaram que participarão do evento. Também participará do evento, a jornalista Mônica Waldvogel e o economista, Samuel Pêssoa.

Maior Honraria

A Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar somente é concedida a pessoas físicas ou jurídicas que contribuem para o engrandecimento do Estado de Sergipe e do Poder Legislativo ou Mérito Excepcional, aprovada pelo Conselho da “Ordem do Mérito Parlamentar”, composto por deputados, membros da Mesa Diretora, líderes da bancada dos partidos que tenham representantes na Assembleia Legislativa e pelo último ex-presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe. A Medalha foi criada por Decreto legislativo de nº 02/87, em 29 de junho de 1987.

Em Aracaju

A aeronave da Força Aérea Brasileira trazendo o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, pousou no aeroporto de Aracaju por volta das 09:30h desta sexta-feira (04) e retornará a Brasília no final do dia da tarde.

Um grande esquema de segurança foi montado para recepcioná-lo, envolvendo a Polícia Federal, Polícia Militar e o Exército Brasileiro.