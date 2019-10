Belivaldo instala Gabinete da Crise para avaliar manchas de óleo no litoral de Sergipe

05/10/19 - 23:49:32

O Governo do Estado de Sergipe reuniu neste sábado, (05), na sede da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), os órgãos Ibama, Marinha do Brasil, Adema, Defesa Civil Estadual, Prefeituras de Aracaju e da Barra dos Coqueiros, para instalação de um Gabinete de Crise, com objetivo de definir ações emergenciais em função dos últimos acontecimentos ambientais ocorridos no litoral sergipano, no que concerne ao aparecimento de substância oleosa, ainda de origem desconhecida.

Foram adotadas as seguintes providências:

1. Decretar situação de emergência na faixa litorânea dos municípios atingidos por derramamento de produto químico em ambiente marinho;

2. Recomenda a população a não utilização das praias, bem como não retirar, por conta própria, nenhuma substância, mesmo com o intuito de ajudar;

3. O Governo do Estado manterá a população informada à medida que novas ações forem adotadas.

O governo do estado informa ainda que o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, telefonou para o governador Belivaldo Chagas informando que na próxima segunda-feira, 7, estará em Sergipe para sobrevoar as áreas atingidas e deliberar ações conjuntas para mitigar as consequências dos danos ambientais.