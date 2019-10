BELIVALDO: VICE-PRESIDENTE SE COLOCA COMO AMIGO DO ESTADO DE SERGIPE

05/10/19 - 06:55:17

Belivaldo participa de Solenidade de Entrega da Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar ao vice-presidente da República

O governador Belivaldo Chagas prestigiou, na tarde desta sexta-feira, 04, à entrega da Medalha da Ordem de Mérito Parlamentar ao vice-presidente da República, Antônio Hamilton Martins Mourão A solenidade ocorreu no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

O governador Belivaldo Chagas afirmou que não poderia deixar de comparecer à solenidade em homenagem ao vice-presidente, que sempre se colocou como amigo de Sergipe. “Como representante do povo de Sergipe, fiz questão de estar presente na homenagem que a Assembleia Legislativa concedeu ao vice-presidente Hamilton Mourão, pelo papel institucional que ele representa para o país e pela maneira que sempre nos recebeu em Brasília, se colocando à disposição em buscar atender as demandas do nosso estado”, ressaltou o governador.

A solenidade foi conduzida pelo presidente da Alese, deputado Luciano Bispo, que presenteou o vice-presidente com o primeiro exemplar da Constituição de Sergipe, que hoje faz 30 anos de sua promulgação.

Luciano Bispo agradeceu ao vice-presidente por vir a Sergipe e destacou a palestra que o general proferiu durante almoço com os empresários. “O senhor deu uma aula de geopolítica, demonstrando conhecimento da atual conjuntura política nacional e internacional”, salientou.

O autor da propositura ao vice-presidente foi o deputado estadual, Capitão Samuel (PSC), que também fez a saudação ao homenageado. “Em nome dos parlamentares desta Casa, declaro que é uma honra conceder a maior honraria do Parlamento sergipano ao senhor, em reconhecimento a sua contribuição ao país, empenho e compromisso em prol do engrandecimento do Brasil”, enfatizou, ao pedir que o general Mourão se torne o patrono de Sergipe.

O vice-presidente, general Hamilton Mourão, afirmou que em 46 anos de carreira militar recebeu inúmeras homenagens, mas a medalha concedida pela Assembleia de Sergipe tem um significado muito grande. “Aproveito desse momento para agradecer essa homenagem. Podem ter certeza que ela me emociona muito. Agora a população de Sergipe tem 2 milhões e um habitantes”, ressaltou.

Mourão destacou que o Governo Federal está disposto a colaborar com o estado de Sergipe, buscando soluções para os problemas enfrentados pela população, a exemplo da conclusão da obra de duplicação da BR 101. “Através do Fundo do Nordeste podemos, com uma legislação simples, com uma medida provisória que está em discussão ainda no seio do governo federal, e aqui nós temos parlamentares federais que também podem fazer o seu papel, fazer pressão para que 20 ou 30% desses recursos possam ser emprestados aos estados, e que, com isso, eles tenham condições de solucionar problemas de infraestrutura, ou seja, problemas de investimento; não é recurso para ser colocado para contratar mais funcionários ou fazer aumento salarial. Não. É para que a infraestrutura ou outras questões ligadas à produtividade, sejam atacados. Então, senhor governador, o senhor conte com a minha participação, me cobre”, afirmou.

Ele disse, ainda, que o final de sua semana de muito trabalho, foi extremamente gratificante, “porque vivi histórias; gratificante porque vi um estado da nossa federação, onde tem gente que luta, tem gente que trabalha para buscar o melhor para sua população. Tive oportunidade de me dirigir a uma plateia de empresários, jornalistas, e transmitir a esse grupo o que são as devidas tarefas que o governo do presidente Bolsonaro vem buscando fazer para o nosso projeto de país seguir a frente”, acentuou.

O vice-presidente disse, também, que Sergipe é um estado pequeno, mas com grande capacidade de desenvolvimento. “Temos sergipanos ilustres que muito fizeram pelo conjunto do país. Não tenho dúvida que a administração atual vai construir um momento de desenvolvimento sustentável e colocar o estado nas grandes cadeias produtivas”, destacou ao relatar que conversou muito com o governador Belivaldo Chagas sobre a situação econômica e fiscal do país.

“Quero deixar aqui uma última mensagem de otimismo. A mensagem de que o Brasil é maior do que todo e qualquer conjunto de problemas que nós possamos estar enfrentando. E por que que o Brasil é maior? Não é o maior por causa do nosso território, das nossas riquezas. Ele é maior porque existem os brasileiros e as brasileiras, e nós somos um povo que tem capacidade de superar dificuldades, somos um povo que tem capacidade de se unir, e é isso que nós vamos fazer. Unidos nós vamos superar essas dificuldades e colocar esse país pra ser um grande futuro. Mais próspero, mais vibrante, com uma das grandes democracias liberal do hemisfério sul”, concluiu.

Medalha

A Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar é a maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa de Sergipe às pessoas ou empresas que contribuem para o engrandecimento do Estado e do Poder Legislativo. A honraria é aprovada pelo Conselho da Ordem do Mérito Parlamentar, composto por deputados, membros da mesa diretora, líderes da bancada dos partidos que tenham representantes na Assembleia Legislativa e pelo último ex-presidente da Casa. A Medalha foi criada por Decreto Legislativo de nº 02/87, em 29 de junho de 1987.

Biografia

Hamilton Mourão general da reserva do Exército Brasileiro e vice-presidente da República no governo de Jair Bolsonaro. Antônio Hamilton Martins Mourão nasceu em Porto Alegre (RG), no dia 15 de agosto de 1953. Filho dos amazonenses Antônio Hamilton Mourão, general de divisão, e de Wanda Martins Mourão. Ficou na ativa por 46 anos.

ASN