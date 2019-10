Deputado incentiva população para votar na Eleição do Conselho Tutelar

05/10/19 - 06:37:28

O deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania 23), pede a toda população sergipana para participar no próximo dia 6 de outubro, das 9h às 17h, da importante escolha dos próximos Conselheiros Tutelares. Todas as pessoas com mais de 16 anos e que tenham título regular com inscrição nas zonas eleitorais da cidade em que vivem poderão votar.

Dr. Samuel ressalta a importância da votação. “É essencial que a sociedade participe e compareça aos locais de votação do seu município, para decidir quem assumirá a importante tarefa de garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. O conselheiro tutelar pode aplicar medidas protetivas sempre que os direitos forem ameaçados ou violados. Participar da votação é ter um olhar especial para infância e a juventude. Precisamos do engajamento da população nas escolhas dos candidatos que melhor atendam aos interesses do público infantojuvenil e na proteção de seus direitos”, afirmou.

Para votar, o eleitor deverá comparecer à sessão de votação com título eleitoral e um documento oficial com foto. Nas cabines de votação serão afixadas listas com a relação de nomes, apelidos e números dos candidatos ao Conselho Tutelar.

Confira os locais de votação no site: www.tre-se.jus.br