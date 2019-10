CPSE PROMOVE AÇÃO CÍVICO SOCIAL NO POVOADO PEDREIRA EM SÃO CRISTÓVÃO

05/10/19 - 06:47:24

Dando continuidade as ações sociais promovidas pela Marinha do Brasil, a Capitania dos Portos de Sergipe (CPSE) promoverá, á partir das 08 horas deste sábado, dia 05 de outubro, mais uma Ação Cívico Social (ACISO), desta vez em Ilha Grande no município de São Cristóvão/SE.

A ACISO é composta por um conjunto de atividades desenvolvidas, em caráter temporário, com a finalidade de auxiliar as comunidades com atendimentos médicos e odontológicos, distribuição de kits de higiene oral, escovação assistida e medicações, aferição de pressão arterial, testes de glicemia, visando os diversos públicos, crianças, jovens e adultos.

As ações de saúde serão desenvolvidas pela equipe de saúde da CPSE, com 02 médicos, 02 enfermeiros, além de 16 militares de apoio, 01 dentista da Secretaria de Saúde do Município e voluntários da comunidade.

