FAMES declara apoio a sistema que avalia níveis de aprendizagem dos alunos

05/10/19 - 07:02:00

Defensora de projetos e causas que aprimorem as gestões municipais, a Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) levantou a bandeira a favor do sistema que avalia a Educação Básica nas regiões. Trata-se de um método novo voltado para análise do nível de aprendizagem desempenhando pelos estudantes nas redes públicas de ensino.

O Projeto de Lei que aprova a novidade educacional foi enviada, pelo Governo do Estado, para a Assembleia Legislativa de Sergipe, e após votação dos parlamentares, será uma ferramenta para o subsídio, formulação e monitoramento das políticas na área.

“É uma formula excelente de avaliação, e permite que o gestor tenha noção da realidade escolar e, uma vez identificada a demanda, tomar as cabíveis providências junto ao corpo docente”, avalia o presidente da Fames, Christiano Cavalcante.

Após entrar em vigor, serão avaliados alunos do 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

Por Yslla Vanessa

ASCOM/ FAMES