Membros do Conselho de Turismo de Aracaju são capacitados pelo Sebrae

05/10/19 - 09:35:37

O Programa Investe Turismo em Sergipe realizou, nesta sexta-feira, em Aracaju, a segunda oficina de governança com os membros do Conselho Municipal do Turismo de Aracaju (Comtur). O Investe é um Programa do Governo Federal, desenvolvido pelo Ministério do Turismo (Mtur), Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) e Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), coordenado em Sergipe pelo Sebrae/SE e Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Aracaju e de outros municípios.

“O prefeito [Edvaldo Nogueira] recriou o Comtur em 2018 e a gestão municipal está permanentemente melhorando a infraestrutura da cidade, os atrativos turísticos, divulgando Aracaju a partir de famtours e de feiras em outros estados, como a ABAV, mais recentemente. São ações e investimentos que vão trazer demanda turística para a capital. Estamos nos movimentando com planejamento, unidos com o trade e os resultados vão aparecer”, garante Marlysson Magalhães, presidente do Comtur e secretário municipal da Indústria, Comércio e Turismo de Aracaju, ao salientar a importância desta ação, que se soma ao trabalho que a Prefeitura de Aracaju realiza para fortalecer o turismo na capital.

Na primeira oficina, realizada em agosto deste ano, os técnicos do Sebrae/SE, Bianca Farias (analista e gestora do Projeto Investe Sergipe) e Rafael Lucchesi (consultor) avaliaram com os membros do Comtur o plano de turismo existente, elaborado no âmbito do Lidera Turismo, coordenado pelo Sebrae/SE, e o papel do colegiado para a execução do que foi planejado.

“Provavelmente muitas coisas aconteceram na execução desse plano e os membros ainda não sabem, então, o objetivo do Comtur é que se consiga alinhar essas ações e estratégias em torno de um projeto e que o órgão tenha um papel mais operacional”, considerou Rafael Lucchesi.

Nesta segunda oficina, que teve a parceria do Delmar Hotel – responsável por disponibilizar o auditório do estabelecimento para realização da capacitação, e equipe de apoio -, Lucchesi reforçou que as diretrizes e ações do plano precisam ser avaliadas quanto ao que já foi e o que ainda precisa ser feito para que possa avançar.

O consultor do Sebra/SE apresentou a revisão do Mapa do Turismo do Destino, discutida na oficina anterior, com novas estratégias de visão, missão, valores e princípios para nortearem os trabalhos do Conselho. Na nova proposta, foram discutidos avanços nas cinco ações do plano: implantação do Observatório de Turismo; fortalecimento do turismo; marketing do Destino; capacitação para o turismo; e formulação de novos produtos e roteiros.

Após ricos debates em torno do que já foi realizado e problemas de execução em algumas metas, o grupo chegou à conclusão de que em todas ações do plano houve avanços e destacaram, na ação de “Marketing do Destino”, a participação de Sergipe na ABAV Expo 2019.

Segundo Rafael Lucchesi, ao invés de gastar energia discutindo “problemas”, todos os envolvidos na cadeia do turismo local devem reconhecer as iniciativas positivas, como a participação dos muncípios sergipanos na maior feira de turismo da América Latina – ABAV. O consultor destacou a condução do processo de participação nessa feira, conduzido pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Semict.

Após nova série de avaliações do grupo, Lucchesi propôs que o Plano de Turismo elaborado no âmbito do Lidera Turismo sirva de “condutor” para a elaboração de um novo plano, “nascido” no Conselho Municipal do Turismo com a participação e responsabilidades dos seus membros.

“Perfeito, inclusive com novo nome e logomarca própria. É preciso que as pessoas participem, proponham e se sintam parte do plano, ter o sentimento de pertencimento”, defendeu Bianca Farias, do Sebrae.

Marlysson Magalhães apresentou calendário das próximas reuniões ordinárias do Conselho Municipal do Turismo, previstas para acontecerem nos dias 18 de outubro, 14 de novembro e 18 de dezembro deste ano.

Otimismo foi a palavra que resumiu o sentimento do professor do Departamento de Turismo da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Joab Almeida, com a realização das oficinas do Investe Turismo e as perspectivas que se abrem a partir do Comtur e do papel dos seus membros.

“A gente percebeu aqui um consultor nos alertando sobre uma perspectiva positiva da atividade turística a partir de ações que a gente tem acertado, procurando reduzir nosso olhar sobre as críticas, porque temos alguns problemas históricos, mas o momento é de otimismo, de olhar para soluções e para o que está dando certo”, pontuou.

O secretário Marlysson Magalhães também se avaliou de forma positiva a oficina e acredita que o turismo em Sergipe vive um novo momento, a partir de um novo olhar, o da “somação de esforços e de unidade”.

“A cada dia, a cada encontro, a cada ação, percebemos não só a vontade de todos em acertar, mas um desejo superior de unidade de ação, todos de mãos dadas para enfrentar os problemas e vencê-los, isso é a base do nosso trabalho e é isso que vimos aqui e vamos ver em todos os encontros, todos juntos pelo turismo”, concluiu Marlysson.

Participaram desta segunda oficina representantes do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas em Sergipe (Sebrae/SE), Associação Brasileira das Agências de Viagens (ABAV/SE), Guia Sergipe Trade Tour, Universidade Federal de Sergipe (UFS), Instituto Federal de Sergipe (IFS), Sindicato do Turismo de Sergipe (Sindetur/SE), e Secretaria de Estado do Turismo (Setur), além da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secom, Semdec (Guarda Municipal), Semict e Fundat.

Foto Davi Costa