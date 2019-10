PM PRENDE ACUSADO DE FRAUDAR SERVIÇOS DO DETRAN NA CAPITAL SERGIPANA

05/10/19 - 07:33:51

Homem foi preso anteriormente por constituir empresas com documentos falsos

Policiais da Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran), realizaram nesta sexta-feira (04), a prisão de Cristiano Luiz de Oliveira Monteiro.

Cristiano é suspeito de fraudar serviços do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran), chegando a oferecer os serviços por até um terço do valor regulamentado.

As denúncias chegaram ao diretor do Detran, Abner Melo, há cerca de 60 dias. A informação é que algumas pessoas estariam oferecendo serviços de emissão do Certificado de Registro do Licenciamento do Veículo (CRLV) e pagamento de multas com valores abaixo dos regulamentados. Após tomar conhecimento das denúncias, o caso foi comunicado à 1º Delegacia Metropolitana com as primeiras informações e foram feitos alguns levantamentos para identificar os possíveis autores dessa fraude.

O Detran não chegou a ser lesado em nada, mas as empresas de crédito que são credenciadas pelo órgão sim. “ As empresas foram prejudicadas por conta de cartões clonados ou cartões adquiridos de forma ilícita, pois eram repassados os valores integrais da multa e do CRLV. Os documentos eram emitidos normalmente, porém a quadrilha chegava a oferecer por valores de até um terço do valor total das despesas. Diante disso, as investigações foram iniciadas”, comentou o direitor do Detran.

Após denúnicas que o suspeito estaria transitando nas depenências do órgão, o diretor do Detran comunicou à Polícia Militar, que realizou a prisão. Cristiano Luiz de Oliveira Monteiro é egresso do sistema prisional, tendo sido preso em uma operação que resultou na prisão de uma associação criminosa responsável de envolvimento com práticas ilícitas de constituição de empresas privadas a partir de documentos falsificados, no ano de 2016. Cristiano estava em liberdade desde maio.

O suspeito confessou a prática ilícita nas dependências do órgão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Cristiano está à disposição do Judiciário para a adoção das medidas cabíveis.

Com informações e foto da SSP