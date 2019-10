PRESIDENTE DA CÂMARA DE TOBIAS BARRETO EMITE NOTA DE ESCLARECIMENTO

05/10/19 - 06:54:31

O Presidente da Câmara de Vereadores de Tobias Barreto, Romildo Rodrigues, vem a público esclarecer sobre a denúncia do Vereador Gilson Ramos, o qual alega haver no Poder Legislativo “fortes indícios de corrupção”.

Informamos que estamos tranquilos e solícitos a qualquer investigação dos órgãos de controle e fiscalização que por ventura queiram se fazer presentes na Câmara Municipal.

Desde que assumimos a Casa Legislativa temos agido na mais estrita legalidade e transparência, tanto que em nota recente do TCE-SE foi nos atribuído nota 7.4, quando a administração anterior recebeu nota 0.0

Não queremos acreditar que o Vereador Gilson Ramos esteja utilizando-se das instituições de fiscalização tão somente para ofuscar os holofotes da eminente e provável condenação do Prefeito Diógenes Almeida e da Deputada Valdiná Almeida no Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Sergipe.

Da assessoria