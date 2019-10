Quatro homens roubam carro em Socorro, trocam tiros com policiais e são mortos

05/10/19 - 08:12:00

O roubo de um veículo no município de Nossa Senhora de Socorro nesta sexta-feira (04) terminou com a morte de quatro homens em Itabaiana.

As informações são de que os quatro elementos teriam roubado um veículo Siena de cor vermelha em Rosário do Catete, e em seguida seguiram em direção a Laranjeiras. O caso foi comunicado à polícia que agiu rápido e passou a monitorar os elementos pela BR 235, já que o veículo estava com um rastreador, quando eles foram interceptados por uma guarnição do Gati.

Os quatro homens resistiram à prisão, trocaram tiros com os militares e acabaram sendo atingidos. Eles foram socorridos pelos próprios policiais e levados para o hospital de Itabaiana, mas não resistiram e morreram.

Em poder dos elementos a polícia encontrou dois revólveres e quatro aparelhos de celular.

Foto grupo de Whatsapp Sergipe é Noticia