Apae Aracaju promove semana de recreação a partir desta segunda-feira, dia 7

06/10/19 - 06:39:57

Em comemoração ao Dia das Crianças, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) Aracaju, promoverá, entre os dias 7 e 10 de outubro, uma semana de recreação para os assistidos da entidade.

Com iniciativas dentro e fora da instituição, os eventos incluem projetos culturais, festival e passeio.

Para a coordenadora pedagógica da instituição, Rosiane Santos, esse tipo de comemoração surge como oportunidade para reforçar os princípios da Apae Aracaju. “Queremos possibilitar mais socialização, trazer atividades interessantes para os nossos assistidos. Por isso que iniciativas como essa são a chance de voltar os olhos mais uma vez para a inclusão”, afirmou.

A assistente social da Apae, Ana Regina Moura, enfatizou o impacto de celebrações como essa a partir do ângulo de quem acompanha a entidade de fora pra dentro. “Nossos eventos sempre se tornam momentos de conscientização coletiva sobre a importância de garantir os direitos dos nossos assistidos, levando a inclusão como lema principal. E complementou “também é momento de valorizar o trabalho de todos os profissionais envolvidos e as pessoas com deficiência. A comemoração é só mais uma oportunidade de colocarmos os nossos assistidos para serem vistos como prioridade”.

Confira, abaixo, a programação completa:

Semana de Recreação Apae Aracaju:

[07.10] (Segunda-feira, manhã): Teatro, com a peça “Meu Pé de Laranja Lima”;

Local: Apae Aracaju

[08.10] (Terça-feira, manhã e tarde): Recreação com festival de algodão doce, pipoca e picolé;

Local: Apae Aracaju

[09.10] (Quarta-feira, manhã): Piquenique com todos os assistidos;

Local: Parque da Sementeira

[10.10] (Quinta-feira, manhã e tarde): Cinema, com o filme “O Rei Leão”;

Local: Apae Aracaju

Fonte: ASCOM Apae Aracaju