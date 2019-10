Assembleia Legislativa de Sergipe emite nota sobre as supostas nomeações de “fantasmas”

06/10/19 - 12:25:36

Desde o inicio da manhã deste domingo (06) que circula nas redes sociais a informação de que o MPE teria instaurado dois inquéritos para investigar a nomeação de comissionados na Alese.

Um deles verifica a existência de servidores que estariam recebendo sem ir trabalhar. A outra investigação apura a suspeita de um esquema conhecido com o “rachadinha”, onde comissionados estariam devolvendo parte dos salários aos deputados.

A denúncia foi feita a partir de um aumento na quantidade de nomeações e o crescimento na folha de pagamento do Poder Legislativo. As informações são de que um levantamento do MPE aponta cerca de 1.100 nomeações entre janeiro e agosto de 2019.

No final da manhã, a assessoria da Alese emitiu uma nora onde diz que “Nomeações da Alese: Nova Legislatura, novos deputados, novos assessores”.

Veja o que diz a note na íntegra

Sobre a informação que está circulando relacionada ao número excessivo de assessores na Assembleia Legislativa de Sergipe, informamos que no ano de 2019, deu-se início a uma nova legislatura, onde foram eleitos 12 novos deputados estaduais. Além disso, fizemos uma completa reformulação, num constante diálogo com o MPE, no sentido de organizar a estrutura administrativa da Casa Legislativa.

Neste sentido, no início do exercício de 2019, foram exonerados todos os servidores, e nomeados os novos integrantes das assessorias parlamentares dos 24 deputados eleitos e reeleitos.

Informamos também que sempre mantivemos um diálogo aberto e transparente com o Ministério Público de Sergipe, sempre visando ajustar todos os procedimentos. Informamos também que o Sr. Promotor responsável pela área administrativa tem tido por parte da Assembleia Legislativa toda a atenção e mantemos um excelente diálogo.

Direção de Comunicação Assembleia Legislativa de Sergipe

Munir Darrage