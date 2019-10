Nova rodovia entre Telha e a Prainha da Adutora incentiva turismo na região

Obra custou mais de R$ 1,1 milhão, valoriza imóveis, melhora acesso à polo turístico, melhora qualidade de vida da população e deixa moradores mais felizes

Ponto turístico de Sergipe, a Prainha da Adutora do município de Telha, na Região do Baixo São Francisco, está de cara nova. A nova pavimentação asfáltica que dá acesso ao local, já mudou a rotina de quem frequenta a região. A pista novinha em folha, a facilidade de acesso a essa área de lazer deixou empresários, moradores e turistas bastante satisfeitos.

A empresária, dona de um restaurante localizado na prainha experimenta os ganhos da obra realizada pelo Governo de Sergipe. Roseli dos Santos já percebeu um aumento na movimentação dos bares locais e aposta que a clientela vai aumentar ainda mais. “Achei maravilhosa a estrada, estou muito feliz porque esperamos isso muitos anos por essa estrada pronta. Em tempo de chuva ninguém queria vir pra cá, mas agora as coisas já mudaram, o movimento está aumentando e em feriado e fim de semana a expectativa é que aumente ainda mais, além da obra ter valorizado o nosso terreno”, comemora.

A pavimentação asfáltica do acesso à prainha foi executada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade (Sedurbs), por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), com recursos do Proinveste, no valor total de R$ 1.154.901,04. O trecho de 800 metros de extensão e sete metros de largura conta com calçadas nas laterais e aplicação de brita graduada entre o término da pavimentação e o complexo de bares e restaurantes às margens do rio São Francisco.

O secretário da Sedurbs, Ubirajara Barreto, ressaltou a importância de obras desse tipo, que não só valorizam os imóveis da região, mas também elevam a autoestima da população, além de contribuir para o aumento do fluxo turístico na região. “Nós inauguramos o acesso à Prainha da Adutora há menos de um mês e já vimos a melhoria na qualidade de vida de quem mora e trabalha na região. Essa via já está beneficiando os donos de bares e restaurantes e vai alavancar o turismo aqui. A região do Baixo São Francisco é considerada a região que tem o menor IDH do estado, consequentemente, é uma região que tem que ser olhada de maneira diferenciada, então o governador Belivaldo Chagas está fazendo isso”, finalizou.

Foto Marcos Rodrigues