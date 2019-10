Novo parasita e nova doença descobertos em Sergipe é tema do Almoço Somese

06/10/19 - 06:51:00

O Almoço Somese da próxima quinta-feira, 10, realizado na sede da Instituição, terá como palestrante, o professor Dr., Roque Pacheco de Almeida, que abordará o tema: “Novo parasita e nova doença descobertos em Sergipe por pesquisadores do HU”.

Ele é professor titular de medicina da Universidade Federal de Sergipe, pesquisador do CNPq 1C, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Inovação em Saúde, gerente de Ensino e Pesquisa do Hospital Universitário/Ebserh e do Departamento de Medicina da Universidade Federal de Sergipe.

