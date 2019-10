NÚCLEO CENTRO FORTE LEVA ENTRETENIMENTO A CRIANÇAS NO CENTRO DA CIDADE

06/10/19 - 06:55:33

Por meio de parceria entre ACESE, CDL Aracaju, Fecomercio-SE e SEBRAE-SE, lojistas garantem um espaço de entretenimento, diversão e cultura nas tardes dos dias 09 e 11 de outubro

A Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (ACESE) juntamente com a CDL-Aracaju, Fecomercio-SE e SEBRAE-SE, por meio do Núcleo Centro Forte, realizará nas tardes dos dias 09 e 11 de outubro, uma série de ações alusivas à Semana da Criança, que incluem atividades lúdicas, culturais e ofertas especiais voltadas ao público infantil.

De acordo com Mauricio Vasconcelos, vice-presidente da ACESE, as ações buscam criar um ambiente mais agradável não apenas ao consumidor, mas a todos. “O Centro de Aracaju já conta com uma grande movimentação de pessoas. Para que as crianças que acompanham os adultos tenham um espaço mais lúdico, pensamos em atividades específicas para o período, que não seriam possíveis sem a cooperação dos empresários associados e dos nossos parceiros”, salientou.

O calendário é diversificado com as atividades concentradas na Praça General Valadão. No dia 09 de outubro,as atividades se iniciam com a Biblioteca do SESC, em parceria com a Fecomercio-SE. Dia 11, será montado um pequeno parque para as crianças, com brinquedos infláveis e camas elásticas, por exemplo, com acesso livre.

O que: Atividades lúdicas em comemoração à Semana da Criança

Quando: De 09 e 11 de outubro de 2019, a partir das 13h30

Onde: Praça General Valadão – Centro, Aracaju

Por Marcos Rodrigues Meneses