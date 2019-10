Representantes de Japoatã viajam para conhecer novas alternativas de geração de emprego

Em busca de alternativas que viabilize novas oportunidades de emprego e capacitação profissional para a população de Japoatã, o prefeito de Japoatã, José Magno, o secretário de Agricultura, Ninho do PT, o secretário de Obras, Renan Lima e o secretário adjunto Osmário Caje, o diretor da Escola Família Agrícola de Ladeirinhas A (EFAL), Wagner, o presidente da Associação Mantenedora da Escola da Família, Hermicio e os professores Hugo, Fernanda e Raimunda viajaram nesta quinta-feira, 03, para cidade de Coruripe, em Alagoas para conhecer de perto como funciona o Centro de treinamento de Pindorama (CETRUP) e Cooperativa Pindorama.

O objetivo desta visita é conhecer o funcionamento desta cooperativa que desde 1953 tem gerado emprego e renda para essa região, a intenção é desenvolver algo semelhante em Japoatã, qualificando os jovens e incentivando o empreendedorismo e consequentemente a geração de emprego e renda.

No CETRUP são desenvolvidos projetos como: capacitação ao associativismo cooperativismo, técnicas agrícolas, informática, música, curso de inglês, reforço escolar, artesanato, confecção de molho de pimenta, de roupas e fardamentos, entre outros. O objetivo do cooperativismo é capacitar a população para gerar emprego e renda para cidade, levando em conta as principais atividades do município.

Depois de conhecer toda a estrutura e cursos desenvolvidos pela Cetrup, foi a vez de conhecer a Cooperativa Pindorama onde é realizado a produção de diversos produto, entre eles a Manteiga Pindorama que recentemente ganhou o título de melhor manteiga do Brasil.

Além de uma diversidade de produtos que vão desde sucos concentrados, refresco em pó, açúcar, bala, leite de coco, coco ralado, achocolatado, entre outros, gerando vários empregos diretos e indiretamente, além de fomentar a economia da região.

