Trecho da Beira Mar em obra fica em meia pista nesta segunda-feira, dia 7

06/10/19 - 06:05:38

A obra de recuperação total da avenida Beira Mar, executada pela Prefeitura de Aracaju, avança e, na próxima segunda-feira, 7, o serviço segue no sentido Sul da via, entre o retorno do cruzamento com a avenida Tancredo Neves até o cruzamento com a avenida Paulo Silva. Nos trechos onde há frente de serviço, a avenida fica em meia pista.

O binário montado no sentido Sul já foi desfeito, devido ao avanço da obra, e não há mais interdição total na avenida. Os agentes de trânsito da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) continuam acompanhando os trabalhos e organizando o fluxo de veículos durante a obra, cujos serviços são executados entre às 5h e as 17h.

Já na terça-feira, dia 8, os trabalhos continuam no sentido Sul da via, porém, em duas frentes de trabalho: uma no trecho entre a ponte do Parque dos Cajueiros e o cruzamento com a avenida Paulo Silva, e outra do antigo Palácio de Veraneio até a avenida José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg). O trânsito de veículos fica em meia pista nesses dois pontos.

Rotas alternativas

Mesmo não havendo mais bloqueios totais na via, a SMTT recomenda aos condutores a utilização de rotas alternativas para evitar possíveis congestionamentos. Assim, para quem segue no sentido Sul (Centro/ Praias) recomenda-se acessar, por exemplo, as avenidas José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg), Mário Jorge e Delmiro Gouveia.