17º Festival Internacional de Cinema Infantil (FICI) acontece em Aracaju

07/10/19 - 13:16:28

Evento será realizado neste mês das Crianças e traz, pela 1ª vez no cinema, novo filme de Luccas Neto; são cerca de 50 produções cinematográficas diferentes

De 23 a 27 de outubro, Aracaju recebe a 17ª edição do Festival Internacional de Cinema Infantil (FICI). Este ano, a festa celebra o mestre dos quadrinhos brasileiro Mauricio de Sousa e exibe, pela 1ª vez no cinema, o novo filme de Luccas Neto. Além de garantir acesso gratuito ao mundo das telonas a estudantes de escolas públicas de Sergipe, com o projeto A Tela na Sala de Aula, o FICI ainda traz ingressos a preços populares para todos.

Com cerca de 50 produções cinematográficas diferentes, a edição deste ano também terá as sessões Prêmio Brasil de Cinema Infantil, Pré-estreia Brasil, Panorama Brasil, Programa Internacional, Anima Mundi com Dublagem ao Vivo, Se você ainda não viu, 8X Animação – Especial Séries Brasileiras, O Pequeno Jornalista, Mostra Novos Jovens e Sessão Acessibilidade.

Em Sergipe, o festival é produzido pela AVBR Produções, que aposta no compromisso de democratizar a sétima arte e alcançar a todos. “Fomentar é preciso, mesmo com a conjuntura atual. São sonhos concretizados durante cada realização do FICI, desde professores até alunos através dos sorrisos verdadeiros visualizados a cada edição. Que bom que a Copacabana Filmes possui a visão de resistência, pensando sempre no mais! Sigamos, Sergipe!”, enfatiza a produtora local Deyse Rocha.

Referência maior dos quadrinhos no Brasil, Mauricio de Sousa, é o grande homenageado desta 17ª edição. Da vasta produção audiovisual com os famosos personagens, serão exibidos no programa Mestres da Infância o live-action Turma da Mônica Laços (Paris Filmes), dirigido por Daniel Rezende, e a animação A Princesa e o Robô, de 1984, com direção do cartunista. A homenagem inclui ainda a exibição, no início de todas as sessões do festival, de episódios da animação 2D Mônica Toy, versão ‘toy art’ dos personagens da Turma da Mônica que faz sucesso em canais de TV por assinatura e na internet.

O longa-metragem Luccas Neto em: Acampamento de Férias é um dos destaques desta edição, na mostra Panorama Brasil. Lançado em julho deste ano para exibição em video on demand, o terceiro filme do youtuber, que é fenômeno na internet, será exibido pela primeira vez no cinema.

A sessão Se Você Ainda Não Viu dá uma nova chance para quem perdeu ou quer rever na telona grandes sucessos recentes do cinema, como Toy Story 4 e Aladdin, ambos em 3D, além de Angry Birds 2 – O Filme, Homem-Aranha no Aranhaverso, Asterix e o Segredo da Poção Mágica, Pets – A vida secreta dos bichos 2 e Corgi: Top Dog. Já a Sessão Telecine de Cinema exibe Detetives do Prédio Azul 2: O Mistério Italiano (Paris Filmes), segundo longa da famosa série da TV, que conta a viagem do trio Pippo, Bento e Sol à Itália para investigar o sumiço da feiticeira Berenice.

No Programa Internacional, o grande destaque é a produção belga-holandesa Binti, live-action (filme com atores), inédito no Brasil, da diretora Frederike Migom. O filme aborda a questão dos refugiados na Europa, através da história da menina Binti e sua família. O longa também integra a sessão O Pequeno Jornalista, que terá as participações das jornalistas da TV Sergipe Maristela Niz e Kedma Ferr. Klara Superstar (KuToppen), longa norueguês da diretora Lise I. Osvoll, completa o Programa Internacional. A animação promete divertir a criançada com a história da vaquinha Klara, que mora na cidade e sonha em ser uma popstar.

O intercâmbio com o festival Anima Mundi, traz este ano a animação Capitão Morten e a Rainha Aranha, produção da Estônia/Bélgica/Irlanda/Reino Unido. O longa será exibido com Dublagem ao Vivo, uma das mais concorridas sessões do festival, que encantam crianças ano após ano. Os pequenos espectadores têm a rara oportunidade de assistir ao vivo o trabalho de dubladores profissionais, que fazem as vozes dos personagens do filme em tempo real, de dentro da sala de cinema.

O FICI apresenta anualmente a Sessão Acessibilidade, oportunidade para crianças com deficiências visuais e/ou auditivas acompanharem o filme através da linguagem de LIBRAS, legenda descritiva e audiodescrição. Este ano, o filme escolhido é o longa de animação brasileiro Tito e os Pássaros, de Gustavo Steinberg, Andre Catoto e Gabriel Bitar, com a tocante história do menino Tito em sua jornada para salvar o mundo de uma estranha epidemia, que envolve a busca do pai ausente.

Em 8X Animação – Especial Séries Brasileiras, o público pode conferir na tela grande, em uma mesma sessão, episódios de séries nacionais que fazem sucesso da telinha, como O show da Luna, Bubu e as Corujinhas, Bóris e Rufus e Os Cupins.

Na Mostra Novos Jovens, os títulos são direcionados ao público pré-adolescente e adolescente com temáticas atuais. Na programação da mostra deste ano estão dois documentários e uma ficção, todos brasileiros. Eleições (Olhar Distribuição), de Alice Riff, acompanha as votações para o grêmio estudantil de uma escola pública em São Paulo e seu impacto na relação entre os alunos, traçando um paralelo com a atmosfera do país diante das eleições presidenciais. Já Espero tua (re)volta, de Eliza Capai, acompanhou as manifestações estudantis desde 2013 e é vencedor de dois prêmios no Festival de Berlim, dentro da Mostra Generation 14plus: Peace Film e Anistia Internacional, e dos prêmios de Melhor Filme, Montagem e Roteiro na 23ª edição do Cine-PE, além do prêmio Abraccine – Associação Brasileira de Críticos de Cinema. A ficção Para’i (Descoloniza Filmes), de Vinícius Toro, aborda as reflexões de uma menina guarani diante do choque cultural entre sua tribo e o mundo da cidade.

A Tela Na Sala de Aula

No projeto A Tela na Sala de Aula, professores da rede pública de ensino têm a oportunidade de usar o cinema como ferramenta pedagógica. São filmes de diversas nacionalidades, apresentados gratuitamente aos alunos e professores, que enriquecem o trabalho do professor e dão suporte à educação. Cada filme apresentado possui um caderno pedagógico, com sugestões de atividades, criado a partir dos parâmetros curriculares do Ministério da Educação e dividido por segmento escolar (da educação infantil ao ensino médio), disponibilizado gratuitamente no site do FICI. Cerca de 900 mil crianças já participaram deste projeto.

FICI

Desde a primeira edição, em 2003, o Festival Internacional de Cinema Infantil, dirigido por Carla Camurati e Carla Esmeralda, já exibiu mais de mil títulos, de 36 países, para um público superior a 1,7 milhão de espectadores. As produções são exibidas com exclusividade em salas da Rede Cinemark em Aracaju, Rio de Janeiro, Niterói e Natal.

Apoio

O 17º FICI é apresentado pelo Ministério da Cidadania e Secretaria Especial da Cultura através da Lei de Incentivo à Cultura, tem patrocínio da Cinemark, BRDE, Fundo Setorial do Audiovisual, Ancine – Agência Nacional do Cinema e Potigás, apoio da Globo Filmes e Telecine. Conta com a coprodução da Esmeralda Produções e coprodução local da AVBR Produções, realização da Copacabana Filmes e Produções, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Governo Federal e exibição exclusiva na Rede Cinemark. O apoio local é da TV e FM Sergipe, G1 Sergipe, Casa Curta-SE, Superlux e Shopping Jardins.

Serviço

ARACAJU (23 a 27/10)

Cinemark Shopping Jardins

Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215 – Bairro Jardins

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Programação completa:

www.fici.com.br

Foto: Reinaldo Moura