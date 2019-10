1º Trilhão da Cidade Histórica vai acontecer no próximo dia 20 de outubro

07/10/19 - 15:08:45

O 1° TRILHÃO DA CIDADE HISTÓRICA, vai acontecer no domingo 20 de outubro na cidade de São Cristovão, que vai ter a concentração na praça São Francisco as 07:00 horas da manhã.

O evento vai ter.

– carro de apoio

– café da manhã

– pontos de hidratação

– mecânicos

– ambulância

– base saúde

– sorteio de brindes

– acesso a teste bikes modelos 2020

Venha conhecer as belezas culturais e naturais da 4° cidade mais antiga do Brasil.

Faça sua inscrição aqui

https://www.sympla.com.br/1-trilhao-cidade-historica__649431