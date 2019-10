Abertas as inscrições para novo PSS da Fundação Renascer

07/10/19 - 13:20:33

O Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Administração (SEAD), inicia nesta segunda-feira (07) as inscrições para o novo Processo Seletivo Simplificado (PSS) visando à contratação temporária de profissional para exercer a função de Socioeducador e Orientador Social, nas Unidades de Execução de Medidas Socioeducativas da Fundação Renascer do Estado de Sergipe.

Estão sendo ofertadas 130 vagas para Socioeducador, sendo 78 para livre concorrência e 19 PcD do sexo masculino, 26 vagas para livre concorrência do sexo feminino e sete para PcD. A escolaridade exigida é de nível médio e remuneração de R$ 2.197,60.

Para o candidato que optar pelo PSS para Orientador Social, a escolaridade exigida é nível superior e estão sendo ofertadas 10 vagas para área de psicologia, quatro para pedagogia e três serviço social, com remuneração de R$ 2.690,85.

O candidato para se inscrever deverá acessar o portal https://www.sead.se.gov.br/pss-03-2019-fundacao-renascer/ onde constam o edital, a ficha de inscrição on line e os procedimentos necessários à efetivação da inscrição e upload da documentação.

A inscrição pela Internet estará disponível, ininterruptamente, até às 17 horas do dia 11 de outubro, considerando-se o horário local. Dia 14 de outubro ocorrerá a divulgação das inscrições confirmadas e no dia 15 a impugnação à lista de inscritos.

Cancelamento do PSS nº 01/2019

O cancelamento foi motivado por quatro pontos. São eles: prerrogativa de revisão e revogação de seus próprios atos por motivo de conveniência e oportunidade; pela atual conjuntura econômica que assola o país, com ultrapassagem do limite prudencial de gastos com pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, havendo a necessidade da redução do número de vagas de 170 para 130; necessidade de reforçar os quesitos relacionados à apresentação de certidões, visando conferir mais confiabilidade à documentação apresentada pelos candidatos; e as dificuldades para comprovação da veracidade contida nos certificados de cursos de capacitação.

Ascom/Sead