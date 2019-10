ACIDENTES COM MOTOCICLETAS FIZERAM 35 VITIMAS NO ÚLTIMO FINAL DE SEMANA

07/10/19 - 13:08:11

O Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), unidade gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), realizou durante o final de semana (4 a 6 de outubro) atendimentos a 546 usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), que buscaram assistência na unidade. Desse total, 106 ficaram internados em observação e para realização de novos exames. Os casos de baixa complexidade continuam sendo em maior proporção e superlotando a Área Azul do hospital, que atendeu nesse período 188 pacientes.

A Sala de Sutura e a Ortopedia realizaram juntas 181 atendimentos. Já o ambulatório de oncologia registrou nove atendimentos nesse período. Os consultórios do Otorrino e Oftalmo somaram 34 pessoas atendidas. Os profissionais que atuam no pronto socorro do Huse realizam os mais diversos atendimentos entre clínicos, cirúrgicos, pediátricos, administração de medicamentos e ortopédicos. Isso acaba gerando maior rotatividade aos leitos existentes, garantindo o atendimento de qualidade a um maior número de pacientes.

Os casos mais comuns são os acidentes motociclísticos, que registraram 35 atendimentos, automobilístico com duas pessoas atendidas, além de casos clínicos como dor de cabeça, dor abdominal, gripe, febre, entre outros. Vítimas por arma branca foram cinco e por arma de fogo foram sete atendimentos. O Hospital Pediátrico do Huse registrou 141 atendimentos aos pequenos pacientes.

A pequena H.M, 6, estava com febre e vômito. A mãe da paciente inicialmente tentou medicar em casa com remédios que ela já estava acostumada a tomar e chás. Como o problema persistiu, ela achou melhor buscar ajuda médica no Huse. “Estava muito preocupada com o quadro de saúde da minha filha, mas, ela já foi medicada corretamente e apresenta melhoras, estou aguardando o resultado do exame de sangue para o médico reavaliar”, concluiu a mãe da paciente, Isabela Matos.

Informações e foto SES