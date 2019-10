CLASSIFICADOS: AMÉRICA DE PEDRINHAS, MARUINENSE, ATLÉTICO E SOCORRO

07/10/19 - 05:00:26

As quartas de final do Campeonato Sergipano da Série A2, foi finalizada neste fim de semana com quatro jogos. As partidas foram realizadas na capital e interior do estado. Ao todo as redes balançaram 12 vezes nesta segunda fase.

No domingo, o Maruinense venceu por 2×1, a equipe do Botafogo de Cristianópolis, no estádio Sabino Ribeiro, em Aracaju. Os gols do fantasminha camarada foram marcados por Obina e Josué. Para o alvinegro da região sul do estado o gol foi de Adriano.

No sábado, o Atlético Gloriense venceu por 2×0, Boquinhese, no estádio Editon Oliveira, em Nossa Senhora da Glória. O atacante Thiago Santos marcou os dois gols do Atlético. Pelo mesmo placar, a equipe do Socorro venceu o América de Propriá com gols de Dan Dan e Williames.

Já no município de Pedrinhas, o América goleou o Força Jovem por 4×1, com gols de Nilson, Neto, Kleber (contra) e Matheus. O zagueiro Lelo fez gol contra para o Força Jovem.

Com os resultados as equipes do América de Pedrinhas, Atlético Gloriense, Maruinense e Socorro estão classificadas para as semifinais do Campeonato Sergipano da Série A2. Nesta segunda-feira (07) o Departamento de Competições da Federação Sergipana de Futebol (FSF) vai divulgar os detalhes dos confrontos da terceira fase da competição. Também nesta segunda-feira, a Comissão Estadual de Arbitragem vai realizar a audiência pública para escala de arbitragem para as semifinais, às 15 horas. O evento será transmitido ao vivo através das redes sociais da FSF.

Fonte e foto FSF