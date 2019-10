Belivaldo recebe o ministro Ricardo Salles e sobrevoam áreas contaminadas pelo óleo

07/10/19 - 14:56:29

O governador Belivaldo Chagas recebeu na tarde desta segunda-feira (07) o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e juntos sobrevoam neste momento as áreas contaminadas pelo óleo na faixa litorânea de Sergipe.

Em seguida, o governador se reunirá com o ministro e equipes técnicas do Gabinete de Crise para deliberar sobre ações conjuntas para minimizar as consequências dos danos ambientais.

Mesmo após a limpeza realizada no último final de semana, a região da Praia dos Artistas, no bairro Coroa do Meio, ainda registra manchas oleosas. A situação mais evidente é na zona de rebentação, com uma grande mancha oleosa se choca com as pedras.

No sábado (05), um Gabinete de Crise foi criado para definir ações emergenciais em função dos últimos acontecimentos ambientais ocorridos no litoral sergipano. Estiveram reunidos na sede da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade – SEDURBS, representantes do IBAMA, Marinha do Brasil, Secretária de Estado de Turismo, ADEMA, Defesa Civil Estadual, Prefeituras de Aracaju e Barra dos Coqueiros.

Informações e foto assessoria