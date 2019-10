CANIS EM ABRIGOS PARA OS MORADORES DE RUA É SUGERIDO POR DEPUTADA

07/10/19 - 16:43:59

A deputada estadual Kitty Lima (PPS), solicitou, através de indicação parlamentar nº394/2019, a construção de abrigos com canis e gatis, para acolhimento de pessoas em situação de rua acompanhados de seus cães e gatos. A sugestão é direcionada a Prefeitura Municipal de Aracaju.

Segundo a deputada, de acordo com justificativa do texto em apreciação na Casa Legislativa, a medida trata-se de saúde pública, uma vez que o cuidado com a saúde e bem-estar dos animais e sua relação com seus tutores é essencial para a promoção da prevenção a zoonoses, bem como deleite da sociedade.

“Os moradores de rua, muitas vezes são tratados como pessoas invisíveis da sociedade e muitas vezes deixam de comer para alimentar seus amigos de quatro patas, e o dinheiro que consegue pedindo, primeiro vai para a ração de seus animais”, frisou Kitty Lima

No Brasil, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) existem mais de 30 milhões de animais abandonados, entre 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. Os dados informa ainda que em cidades brasileiras de grande porte, para cada cinco habitantes há um cachorro e 10% estão abandonados.

Por Luciana Botto- Rede Alese