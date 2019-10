Canto Vivo comemora Dia das Crianças com doação de mais de 250 livros na Orla da Atalaia

07/10/19 - 14:43:29

Ação acontece a partir das 16h, em frente ao Oceanário

O Instituto Canto Vivo comemora o Dia das Crianças, neste domingo, 13, com Doação de Livros aos pequenos. A ação acontece em frente ao Oceanário de Aracaju, na Orla de Atalaia, a partir das 16h. Mais de 250 unidades estarão disponíveis.

Para a diretora do Canto Vivo, Cristiane Nogueira, o acesso aos livros fomenta o conhecimento. “A educação é revolucionária. Nada como oferecer livros para as pessoas ampliarem seus horizontes. E essa ação é ainda mais importante quando falamos sobre crianças, nossa base para o futuro”, diz.

Em 2018, a doação foi realizada a cerca de 100 crianças e adolescentes que passavam pelo Parque Augusto Franco, a Sementeira.

Encontro de Sebos

No sábado, 12, a ONG participa do VII Encontro Cultural de Sebos, das 9h às 20h, na Sementeira. No evento, livros serão vendidos a partir de R$3.

Os livros oferecidos pelo instituto, tanto à doação para as crianças, quanto para a venda, são frutos de feiras de trocas realizadas durante todo o ano em Sergipe.

Foto assessoria

Por Jéssica França