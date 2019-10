CPTRAN CONDUZ CINCO PESSOAS PARA A DELEGACIA POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

07/10/19 - 08:13:58

A CPTRAN reforçou neste ultimo fim de semana, de 04 a 06 de outubro, o policiamento de trânsito nos principais pontos estratégicos da capital, visando combater a criminalidade e coibir condutores de veículos a ocasionarem acidentes de trânsito.

Na última sexta, Michel Douglas Santos, 19 anos, e Douglas Rodrigues Santos, 24 anos, foram presos em flagrante após roubarem pertences de passageiros de um ônibus coletivo na região de Nossa Senhora do Socorro, sendo interceptados pelas nossas guarnições, onde foram levados para a delegacia para o devido procedimento legal. Ambos já tinham passagem pela policia.

O serviço de atendimento de acidentes de trânsito ( SAAT) registrou oito acidentes com seis vitimas lesionadas neste fim de semana e uma vitima fatal. Foi o vigésimo segundo óbito nos corredores de trânsito da capital neste ano. A CPTRAN só atende acidentes com vitimas lesionadas ou fatais, através do 190, bem como envolvimento com embriaguez ou qualquer outro crime, sendo a SMTT DE Aracaju a responsável pelo atendimento de acidentes de transito sem vitimas através do 118.

A operação LEI SECA foi realizada em todas as blitz feitas pela CPTRAN, cabendo a cada cidadão a consciência de que se for dirigir, não beba.

Cinco pessoas foram flagradas conduzindo seus veículos após ingerirem bebida alcoólica e foram autuadas na lei seca., sendo conduzidas a delegacia pelo crime de embriaguez ao volante.

A CPTRAN também terá neste período, equipes de atendimento de acidentes com vitimas lesionadas ou fatais durante 24 horas, podendo ser acionadas através do 190, o CIOSP DA SSP.

Informações e foto CPTRAN