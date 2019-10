Decretada prisão preventiva de companheiro de Bianca

07/10/19 - 12:37:52

O juiz plantonista, Gaspar Feitosa de Gouveia Filho converteu a prisão em flagrante para preventiva de Ronison dos Santos, 19 anos, que no sábado (05) conduzia um veículo com a adolescente Bianca Santos, de 15 anos, morta após ser baleada em uma abordagem realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no município de Carira.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE) informou que Ronison dos Santos foi autuado em flagrante por descumprir medida protetiva de urgência, que o impedia de se aproximar da companheira Bianca Cunha.

No momento da abordagem, Ronison dos Santos conduzia o veículo Polo Sedan, de cor preta e placa MVI-2245. Ele teria desobedecido à ordem de parada determinada pela equipe da PRF. Houve perseguição, que terminou com os disparos de arma de fogo e que acabou atingindo Bianca que estava dentro do Pólo. Ela foi socorrida pela própria equipe da PRF e morreu no Hospital de Itabaiana.

Foto arquivo pessoal