Eleição em Conselhos Tutelares

07/10/19 - 00:01:09

Diógenes Brayner – [email protected]

Não lembro de ter visto tanta mobilização em torno das eleições dos conselhos tutelares. Ocorreram ontem e se percebeu uma movimentação diferente em todas as cidades, como se tivessem disputando Prefeituras ou vagas nas Câmaras Municipais. Houve toda a estrutura de campanha eleitoral, como se fosse à prévia do pleito que acontecerá dentro de mais um ano.

Os conselheiros eleitos ontem não terão altos salários (referente a três mínimos), mas exercem a atividade com muito trabalho e importância como instrumento de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Os conselheiros são cobrados principalmente pelos ministérios públicos, porque passam a ser responsáveis pela participação na educação e comportamento de uma juventude que avançou nos hábitos, tornou mais independente e está voltada para tecnologias que traduzem via internet.

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente sugere um processo participativo e democrático na escolha dos conselheiros tutelares, “com o cuidado de evitar propostas imediatistas, dada à complexidade da realidade brasileira, a diversidade e dinamicidade dos fatos e experiências”. O objetivo era a realização de escolhas sem o cunho eleitoral, distante dos vícios de campanhas e dentro de uma estrutura organizacional que valem a transparência, o zelo e o distanciamento da força política.

Mas houve um desvio nas instruções gerais, em razão da politização do pleito, com alguns sintomas do que não se deve praticar até mesmo em eleições que não tenham todo um compromisso com a criança e o adolescente. Sentiu-se a presença clara da ação política, conduzida por parlamentares e prefeitos, que passaram a ser cabos eleitorais de alguns nomes dos seus interesses. Divulgou-se amplamente conselheiros e suplentes eleitos nos municípios, exatamente como acontece nas eleições municipais.

Por que essa divulgação tão ampla, com festas, foguetórios e tudo o mais? Simples, é que talvez a maioria dos eleitos, com a influência que terá junto às famílias, pode influenciar nas próximas eleições municipais, apoiando grupos políticos que apresentam candidatos a prefeito e vereador. Alguns dos conselheiros até já disputaram mandatos em Câmara e Prefeituras. É complicado que algum deles se envolva politicamente em um trabalho que tem cunho educativo e orientador das famílias.

Ontem, enquanto corria o pleito, um conhecido cidadão que atua na área política confidenciou que houve até – para não dizer compra – gratificação para eleitores, que variaram de 20 reais a 50 reais, como acontece sempre nos pleitos políticos. Fica muito difícil confiar na legitimidade de algum Conselho Tutelar que tenha por trás a força de um ou outro cidadão com mandato, porque certamente essa ligação ficará próximo à compra indecente de consciência.

Reforma vem quente

Segundo a FolhaPress, a reforma administrativa está em fase final de elaboração no Ministério da Economia. Ela deve prever, entre outros itens, o fim da estabilidade para a maioria dos servidores públicos.

*** Além disso, uma drástica redução no número de carreiras, salários mais alinhados com o setor privado, rigorosa avaliação de desempenho e travas para as promoções.

Vazamento de óleo

Governador Belivaldo Chagas adiou para amanhã sua viagem Brasília. Fica para receber o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que vai inspecionar os impactos provocados pelo vazamento de óleo que atingiu o litoral sergipano.

*** A visita é uma ordem direta do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

*** As primeiras investigações apontam que o vazamento de óleo não teria sido causado por embarcações brasileiras.

Com embaixador da China

Na madrugada de terça-feira, o governador Belivaldo Chagas viaja a Brasília para pauta com o embaixador da China em Brasília, Yang Wanming.

*** Haveria reunião dos governadores em Brasília na terça-feira, mas foi adiada e será marcada outra data.

Eleições já viciadas

As eleições para conselheiros tutelares começam a exigir regras eleitorais mais rígidas. Os candidatos têm por trás vereadores e prefeitos, e a conquista de votos não é dentro dos padrões dos pleitos políticos.

*** Teve quem pagasse até R$ 50 por voto. Está ficando bagunçado.

Um Lagarto maior

O deputado Gustinho Ribeiro diz nos grupos que ele e a prefeita Hilda Ribeiro receberam milhares de pessoas compromissadas por “uma Lagarto maior, melhor e mais desenvolvida”.

*** – Nos reunimos com diversas lideranças locais e milhares de pessoas que estão com a gente nessa missão, postou ele.

*** E concluiu: “foi muito bonito ver a alegria das pessoas e o otimismo delas quanto ao nosso projeto para Lagarto”.

Edvaldo e conversas

Em conversa informal com vereadores, um deles perguntou ao prefeito Edvaldo Nogueira para qual partido o líder do Governo Vinícius Porto (DEM) iria?

*** O prefeito respondeu rápido: “para o partido que eu for”. Todos sorriram.

Caso aconteça

No encontro, um dos vereadores disse que a tendência de Edvaldo Nogueira é filiar-se ao PDT, como ele mesmo já sinalizou em algumas ocasiões.

*** Se acontecer, provavelmente será o caminho de Vinícius Porto, embora o DEM espere que Porto permaneça na sigla.

Críticas de Emília

A vereadora Emília Correa criticou os vereadores por terem saído depois de uma sessão extraordinária para participar de solenidade marcada pelo prefeito Edvaldo Nogueira.

*** Segundo um vereador, Emília “deixou o plenário para não ouvir a secretária da Saúde do Município, que iria falar sobre a atuação de sua área em Aracaju”.

Bateu continência

O deputado estadual Capitão Samuel (PSC) apresentou-se ao vice-presidente da República, general Mourão, sexta-feira passada, bem ao estilo de ambos.

*** Bateu-lhe uma continência e se postou como um militar na ativa. É isso aí Capitão.

Fábio na Executiva

O presidente regional do MDB, deputado federal Fábio Reis, e vice-presidente Sérgio Reis, participaram sábado da convenção nacional do partido, em Brasília.

*** Fábio disse que “meu amigo Baleia Rossi” foi eleito presidente nacional do MDB. Rossi é líder da bancada na Câmara Federal e o mais jovem já eleito para presidir o partido em toda sua história.

Virá a Aracaju

O novo presidente do MDB, Baleia Rossi, virá a Aracaju na próxima quinta-feira, acompanhando o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM), que fará palestra a empresários.

*** Logo após, Rodrigo Maia viaja a Roma para participar da canonização da Irmã Dulce.

Sérgio candidato

O ex-deputado federal Sérgio Reis (MDB) está participando de eventos e festas com mais frequência. Sinal que se prepara para as eleições de 2020 ou 2022.

*** Caso Fábio Reis dispute a Prefeitura e se eleja, ele será candidato a Federal em 2022. Mas Sergio também pode disputar a Prefeitura no próximo ano.

Tudo ainda confuso

O prefeito de Estância, médico Gilson Andrade (sem partido), candidato à reeleição, diz que está avaliando filiação partidária, inclusive no PP. E pede: “tenha calma”.

*** Gilson disse ainda que “tudo anda muito confuso”.

PSC recebe intimação

O presidente regional do PSC em Sergipe, André Moura, já assinou domingo e devolve hoje a intimação para o partido se defender das alegações que Gilmar Carvalho faz para deixar o partido e migrar para outro.

*** No processo, Gilmar diz que não era bem tratado pelo partido e anexou matérias da coluna Plenário, do seu site Ne-Notícias e do blogueiro Thiago Reis.

Vai se defender

A partir de hoje o advogado do partido inicia a defesa e vai tentar desmanchar todas as alegações, também inserindo matérias e revelando que o PSC lançou Gilmar como candidato a prefeito de Aracaju, em congresso na Alese.

*** Dirá ainda que estranha às alegações do deputado Gilmar Carvalho, porque ele jamais foi maltratado por qualquer membro do PSC. A defesa será entregue até sexta-feira.

Um bom bate papo

Milton a prefeito – Pela movimentação, o empresário Milton Andrade (Novo) é o candidato do grupo que decanta uma nova política, a prefeito de Aracaju.

De direita – Homem de direita declarada, sem qualquer subterfúgio sobre posição ideológica, Milton prepara projeto para Aracaju e para Sergipe.

Filia-se ao DEM – Breno Silveira deixou o PCdoB e vai filiar-se ao DEM. Terá uma conversa com José Carlos Machado na próxima semana.

É candidato – O ex-senador Almeida Lima (PV) está conversando com lideranças de Aracaju e mantém sua candidatura à sucessão de Edvaldo Nogueira.

Tratar de hospital – Vereadores da cidade de Laranjeiras se reuniram com o MPE para tratar de problemas do hospital público da cidade.

Prepara eleitorado – O deputado Capitão Samuel está iniciando seu trabalho junto ao eleitorado de São Cristóvão para disputar a Prefeitura daquela cidade.

Em silêncio – As especulações sobre candidatura própria do PT à Prefeitura de Aracaju foram reduzidas. Márcio Macedo está em silêncio.

Senadores se queixam – Líder do PSL no Senado admite queixas dos senadores ao tratamento que o Governo Federal tem dado a eles na tramitação da Previdência.

Está de olho – O senador Eduardo Amorim (PSDB) se mantém quieto e não fala em política, mas está de olho na Prefeitura de Itabaiana.