Escolas devem ficar atentas quanto ao período de retificação do Censo Escolar 2019

Os gestores das escolas das Redes Pública e Privada de Ensino têm até o dia 31 de outubro para conferir, complementar e, se necessário, retificar as informações escolares declaradas no Sistema Educacenso, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)

Após publicados os dados preliminares do Censo Escolar 2019 no Diário Oficial da União (DOU) na quarta-feira (02), e, em cumprimento ao prazo estabelecido pela portaria n° 1709/2019, do Ministério da Educação (MEC), está aberto o período de retificação do Censo Escolar da Educação Básica 2019.

Esta é a última oportunidade para declarar os dados referentes à matrícula inicial das escolas. Após esse período não será possível inserir ou alterar as informações. De acordo com a coordenadora Estadual do Censo Escolar, Jucileide Aragão, durante a última quarta-feira do mês de maio até 31 de julho, os responsáveis pelas unidades de ensino declararam a matrícula inicial do aluno, ou seja, todas as informações solicitadas pelo Educacenso. Agora, o MEC lança novo prazo para os gestores que ainda não cumpriram o requisito ou que precisam corrigir alguma inconsistência.

É importante que os gestores escolares estejam atentos a esse período, conferindo os dados por meio dos relatórios disponibilizados no Sistema Educacenso. O Censo Escolar da Educação Básica 2019 será publicado no DOU e, conforme prevê a legislação, será usado como base para destinação de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).