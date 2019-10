EX-DEPUTADO JONY MARCOS DESTACA PLANEJAMENTO DO REPUBLICANOS PARA 2020

07/10/19 - 16:17:58

O presidente estadual do Republicanos em Sergipe, Jony Marcos, esteve em Brasília, nesta segunda-feira, dia 7, em reunião com o presidente nacional do partido, Marcos Pereira e demais executivas estaduais, para dialogar sobre o planejamento das eleições 2020.

O partido irá priorizar candidaturas próprias nas eleições do ano que vem em municípios acima de 200 mil eleitores.

Jony Marcos destacou a meta do Republicanos de eleger 10% do número de prefeitos em todo o território brasileiro. “As decisões de lançamento de candidaturas ou de apoios a candidatos de outros partidos em municípios acima de 200 mil eleitores serão discutidas juntamente com a Executiva Nacional do Republicano. A sigla nacional pretende acompanhar os municípios, sem retirar a autonomia, a fim de colaborar positivamente nas decisões”, afirmou.

“Em 2016, o partido elegeu cerca de 1200 parlamentares para as câmaras municipais. O Republicanos está comprometido em construir um partido forte, em benefício do Brasil”, acrescentou o presidente estadual do partido.

ASCOM/REPUBLICANOS-SE