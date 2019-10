Foragido da justiça baiana e integrante de facção criminosa é preso em Socorro

07/10/19 - 09:18:43

Na noite deste domingo (06), foi preso em Nossa Senhora do Socorro, no Parque dos Faróis, por militares do Batalhão de Radiopatrulha, Jeremias Santos Santos que é foragido da justiça baiana, membro de uma facção criminosa denominada Bonde do Maluco e responsável por uma tentativa de homicídio a um policial militar da Bahia.

Após receberem do setor de inteligência da PM baiana a informação de que um foragido da justiça, responsável por uma tentativa de homicídio a um policial da Bahia, estaria residindo em Nossa Senhora do Socorro, no Parque dos Faróis, policiais do BPRp dirigiram-se ao local informado e começaram a diligenciar pela região.

Na rua 56, o suspeito e outro indivíduo, também apontado como partícipe da ação que tentou contra a vida do militar baiano, foram visualizados pelas guarnições da Radiopatrulha e ao notarem a aproximação policial, empreenderam fuga.

Durante o acompanhamento policial, Jeremias Santos Santos foi interceptado e contido, mas o outro suspeito identificado, posteriormente, como Pablo Henrique Barbosa Almeida conseguiu empreender fuga.

O caso foi encaminhado a Central de Flagrantes.

Colaboração soldado Oliveira Filho