GOVERNO DO ESTADO DECRETA EMERGÊNCIA NA FAIXA LITORÂNEA DE SERGIPE

07/10/19 - 11:22:04

O Governo do Estado de Sergipe decretou neste final de semana, situação de emergência na faixa litorânea nos municípios sergipanos atingidos por derramamento de produto químico em ambiente marinho. Em todo o litoral sergipano foram encontradas manchas de óleo e as informações são de que as nálises preliminares apontam que se trata de petróleo bruto.

No sábado (05), o governo do estado instalou o Gabinete de Crise e informou que diversos órgãos do Governo do Estado de Sergipe, Marinha, IBAMA e representes das prefeituras de Aracaju e Barra dos Coqueiros formam o grupo de trabalho que coordena as ações de monitoramento e limpeza das praias.

No inicio do mês de setembro foram registrados os primeiros registros do aparecimento de óleo, em praias do litoral nordestino e já provoca danos à vida marinha. Por conta disso, equipes da Capitania dos Portos, Adema, Ibama e Petrobras estão atuando de forma conjunta para limpeza das áreas afetadas e identificação dos responsáveis.

O Governo do Estado divulgou os números de telefones disponibilizados para que a população possa enviar informações sobre qualquer anormalidade observada nas praias de Sergipe:

Pelotão Ambiental – 190

Adema – 3198 – 7190

Ibama – 3046 – 1000

Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema) de Aracaju – 3225 – 4178