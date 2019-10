Governo do Estado leva ações de saúde ao município de Itabaianinha

07/10/19 - 10:08:50

O governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e em parceria com a deputada Janier Mota, levou nesta sexta-feira, 4, ao município de Itabaianinha, região Centro-Sul do Estado, o Programa Governo em Ação – Sergipe Saúde e Cidadania, que seguiu até o domingo. Uma estrutura foi montada na Praça da Juventude para viabilizar os serviços das carretas do Homem e da Mulher, do Hemocentro de Sergipe (Hemose), o Laboratório Central (Lacen), Programa IST/Aids, além de serviços do Departamento de Trânsito de Sergipe (Detran) e Samu.

O Governo em Ação levou ao município para o público feminino os exames de mamografia (50), ultrassonografia mamária (20), ultrassonografia transvaginal (20) e o preventivo de lâmina. No caso deste último, o resultado sairá em 30 dias e será entregue à paciente através da Unidade Básica de Saúde local. Os resultados dos demais foram entregues imediatamente às mulheres após a realização do exame, como informou a coordenadora da Atenção Especializada da Secretaria de Estado da Saúde, Luciana Alves.

Para o homem, foram disponibilizados 50 consultas de triagem para detecção de possíveis alterações na próstata e casos de esquistossomose. “Neste caso, os pacientes serão encaminhados para a realização de ultrassonografia prostática e hepática”, informou o coordenador médico do evento, Rodrigues Santos de Araújo. Ele informou que para este sábado, 05, serão disponibilizadas ao público consultas de várias especialidades, como ginecologia, pediatria, ortopedia, infectologia.

A costureira Ana Rita Francisca dos Santos, 44 anos, foi ao evento em busca do exame de lâmina, conseguindo fazer o preventivo facilmente, cinco anos após ter feito o último. “Uma maravilha esse programa do Governo do Estado porque dá a gente a oportunidade de cuidar da saúde pertinho de casa”, disse.

A dona de casa Arlene Nascimento da Silva, 43, também nãoe scodeu a satisfação em ter resolvido uma demanda importante: realizar a ultrossonografia mamária solicitada pelo seu médico. “Fiz uma mamografia há três meses e o exame apresentou alteração. Meu médico me encaminhou para fazer a ultrasson mamária, mas não estava conseguindo marcar. Hoje, vou poder fazer e estou feliz por isso”, declarou.

José Edvaldo, de 66 anos, também estava na Praça da Juventude para cuidar da saúde. “Não estou sentindo nenhum problema de saúde, mas como o serviço está aqui, vou fazer consulta e se precisar, os exames”, falou o idoso.

IST/Aids

O Programa IST/Aids da SES levou à população ações educativas e preventivas em relação às doenças sexualmente transmissíveis. Nesta sexta-feira foram realizadas panfletagem e distribuição de preservativos, atividades que serão reforçadas no domingo com a realização de testes rápidos do HIV, Sífis e Hepatites B e C. Serão 60 testes para cada modalidade.

Parreiras Horta

A Fundação estadual Parreiras Horta levou para o programa serviços do Hemose e do Lacen. “Trouxemos cadastro de medula óssea e de sangue, bem como informações sobre doação de sangue e hemofilia, que são serviços do Hemose. Pelo Lacen trouxemos abordagens sobre todos os exames que são feitos no laboratório, as fases do mosquito Aedes Aegypti (da larva à fase adulta) para mostrar através de microscópio”, disse o superintendente do Lacen, Cliomar Alves dos Santos.

