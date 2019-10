HOMEM É MORTO COM GOLPE DE FACA NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO

07/10/19 - 09:11:54

Uma discussão ocorrida na noite deste domingo (06) terminou com a morte de um homem identificado como José Nivaldo de Jesus, 34 anos, no Povoado Cercado, município de Campo do Brito.

As informações são de que a vitima estava em frente à sua residência ao lado de familiares, quando foi atingido por um golpe de faca na altura do peito. José chegou a ser socorrido e levado para o Hospital de Itabaiana, mas não resistiu e morreu.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Ainda no domingo, o Instituto Médico Legal foi acionado para recolher um corpo que foi localizado às margens do Rio São Francisco, em Canindé de São Francisco.

Policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar atenderam a ocorrência minutos após a constatação da família de que a vítima estava desaparecida.

A vitima foi identificada como Adriano Barreto e as suspeita é que ele tenha morrido vitima de afogamento.