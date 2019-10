Inscrições abertas para 2ª edição do Salvando Salvadores

07/10/19 - 16:36:46

O objetivo do evento é propor ações que garantam suporte permanente de atendimento médico, de enfermagem e psicológico

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) abre nesta segunda-feira (7) as inscrições para a 2ª edição da Semana ‘Salvando Salvadores’, que irá ser realizada entre os próximos dias 22 e 25, das 8h30 às 12h, no auditório do quartel central, em Aracaju/SE. O objetivo do evento é propor ações que garantam suporte permanente de atendimento médico, de enfermagem e psicológico, em virtude da exposição inevitável dos bombeiros aos riscos operacionais físicos, mecânicos, químicos e biológicos durante suas atividades.

Dentre os temas abordados nas palestras estão medidas de segurança frente aos riscos enfrentados pelos bombeiros no seu dia a dia; uso correto de equipamento de proteção individual (EPI); Direitos Humanos; stress; psicologia das emergências; exposição solar e desidratação; ergonomia; medicina hiperbárica; mecanismo celetista no regime estatutário; exposição a ruídos, alimentação saudável laboral e patologias da coluna na realidade do bombeiro.

As vagas para a 2ª edição Semana ‘Salvando Salvadores’ são limitadas. As inscrições podem ser feitas pessoalmente, na Assessoria de Comunicação do CBMSE (Rua Siriri, nº 762, Centro de Aracaju/SE) ou por e-mail ([email protected]). No e-mail, deve constar nome completo, CPF e contato telefônico, inserindo o conteúdo ‘Inscrição Salvando Salvadores’ no campo indicado ao assunto da mensagem. A inscrição dará direito a participar de toda a Semana.

Fonte: CBM/SE