Jovem perdeu a vida para ex-marido não perder o carro

07/10/19 - 18:43:23

A jovem Valéria Cunha afirmou nesta segunda-feira (07) que a sua irmã, a menor Bianca (15 anos), que foi vítima do tiro disparado pela Polícia Rodoviária Federal, já estava morta quando o motorista e ex-marido, de prenome Ronilson (19 anos) parou o carro. A declarração foi feita durante entrevista exclusiva para o Balanço Geral, da Rádio Jornal FM (91,3 FM)

– Ele estava levando minha irmã para beber, mesmo ela sendo menor, quando a polícia deu sinal para ele parar o carro. Ele fugia da PRF porque disse que ia perder o carro, que estava irregular e não tinha carteira de motorista. Minha irmã perdeu a vida para ele não perder o carro, ele preferia o carro à vida de minha irmã, disse Valéria.

Quando perguntado por Jason Neto se era verdade que Bianca já estava separada de Ronilson e que já existia uma decisão judicial coercitiva, Valéria confirmou que o ex-marido batia muito em sua irmã e que mesmo assim ela o amava. Para ela, a culpa é da Polícia Rodoviária Federal por ter dado o tiro, mas também de Ronilson por não atender a ordem de parar o carro. “Antes de morrer ela chegou a postar vídeos. A minha irmã estava no IML com o tiro, mas também com hematomas em todo o corpo”, declarou.