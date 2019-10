JMDB DE SERGIPE PARTICIPA DE ENCONTRO NACIONAL DA JUVENTUDE DO PARTIDO

07/10/19 - 05:17:19

Na tarde do último sábado (05), em Brasília, ocorreu o Encontro Nacional da Juventude do MDB. Representando Sergipe, a presidente estadual da JMDB/SE, Luana Oliveira, e o segundo secretário-geral, Francisco Carlos Filho (Chicão), participaram das discussões sobre o futuro do partido e a importante representatividade dos jovens dentro do partido.

Luana, como única mulher presidindo a JMDB nos estados, foi convidada a compor a mesa do evento e representar todas as mulheres do MDB. “É importante entender que as mulheres estão conquistando seu espaço todos os dias. De modo que os ventos sopram no sentido do reconhecimento do seu papel também na vida pública e, portanto, no fortalecimento da igualdade de gênero na vida político-partidária”, registrou.

O evento contou ainda com a participação do presidente nacional do MDB, Romero Jucá, e demais diretores e representantes do partido nos estados.

Fonte e foto assessoria