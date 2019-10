LEGIÃO FEMININA REALIZA UMA VASTA PROGRAMAÇÃO VISANDO A SAÚDE DA MULHER

07/10/19 - 13:30:24

Nesta terça-feira (8), a Legião Feminina de Educação e Combate ao Câncer inicia uma série de palestras educativas sobre a prevenção e detecção precoce do câncer de mama, dentro da vasta programação da Campanha Outubro Rosa. A mesma ação, que é gratuita e aberta ao público, repetir-se- á nos dias 15, 22 e 29 próximos, sempre às 8h, na sede da instituição, localizada à rua Dom Bosco, 272, bairro Cirurgia, em Aracaju.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de mama é um dos desafios no cenário atual de envelhecimento populacional e enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil. É, conforme o Instituto, o tipo que mais acomete as mulheres no país e, também, o que mais mata.

Por ser uma doença que tem se alastrado e acometido mulheres de forma indistinta, durante todo este mês, a Legião Feminina intensificará as atividades de conscientização sobre a prevenção e combate ao problema, através de ações de cunho informativo, mas, também, voltadas ao bem-estar e autoestima das mulheres.

DIVERSAS ATIVIDADES

Logo nos primeiros dias, muitas mulheres participaram de um aulão de zumba e tiveram acesso a exame de lâmina, como foco na prevenção do câncer de colo de útero. Já no próximo dia 12, numa parceria com o Distrito 3 do Lions Clube, acontecerá o mutirão da saúde, na Rodoviária Nova, entre às 7h e 13h.

Ainda no calendário definido pela entidade estão previstas, a feijoada beneficente, no dia 20, no Espaço Chica Chaves, no bairro Industrial, às 11h; e o Projeto Saúde na Escola, marcado para o dia 26/10, às 8h, na escola municipal professora Letícia Soares de Santana, localizada a Rua General Prado, bairro Santos Dumont, em Aracaju. Na oportunidade serão oferecidas medição da glicemia, aferição de pressão arterial, além de orientação sobre o autoexame.

A programação se encerra no dia 31, a partir das 8h, com um dia de beleza para a mulherada, na unidade de saúde José Raimundo Aragão, situação no povoado Alto da Divinéia, no município de São Cristóvão.

A ENTIDADE

Criada em novembro de 1964, a Legião Feminina de Educação e Combate ao Câncer é uma instituição sem fins lucrativos que atende, diariamente, mulheres a capital e do interior do Estado, oferecendo consultas, exames e informações visando a prevenção do câncer ginecológico, de mama e bucal.

A entidade presidida, atualmente, por Idalina Martinez Campos, conta com uma equipe multidisciplinar que atua de forma voluntária e espontânea. Além da ajuda de voluntários, a Legião realiza bazares e outras ações para captar recursos de modo a manter a estrutura.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone: (79) 3214 0752.

Da assessoria